Procesorz Core 14. generacji dla desktopów zadebiutują 17 października

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 21:09 W sieci pojawiły się informacje na temat premiery nowych procesorów Intela dla komputerów stacjonarnych. Jak już wiemy, w obecnym roku krzemowy gigant zaoferuje dla laptopów zupełnie nowe procesory o nazwie kodowej Meteor Lake-S, a dla komputerów stacjonarnych tylko odświeżone wersje obecnych procesorów Core 13. generacji. Będą to procesory Raptor Lake-S Refresh, nadal zgodne z podstawka LGA 1700, produkowane w tej samej litografii i mające identyczne rdzenie co obecne Core 13. generacji. Według informacji, pierwsze procesory z serii Raptor Lake-S Refresh zadebiutują 17 października i będą to dedykowane dla entuzjastów Core 9 14900K, Core 7 14700K i Core 5 14600K.



W porównaniu do swoich odpowiedników z serii Core 13. generacji, cała trójka ma mieć taktowanie bazowe i turbo zwiększone o 200 MHz, a dodatkowo Core 7 14700K otrzyma więcej efektywnych rdzeni - zamiast 8 jak w Core i7-13700K, nowy model będzie miał aktywne 12 efektywnych rdzeni.



W późniejszym czasie, prawdopodobnie w styczniu oferta Core 14. generacji dla komputerów stacjonarnych powiększy się o tańsze procesory z zablokowanym mnożnikiem, oraz prawdopodobnie o flagowy Core 9 14900KS z taktowaniem Turbo na poziomie 6,2 GHz.



