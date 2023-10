Czwartek 12 października 2023 Sony prezentuje zmniejszone konsole PlayStation 5 w nowych cenach

Autor: Zbyszek | źródło: Sony | 16:14 Firma Sony zaprezentowała nowe, odświeżone wersje swoich konsol PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Digital. Urządzenia wyróżniają się z zewnątrz głównie mniejszymi rozmiarami - obie konsole mają obudowy o około 30 procent mniejsze niż wersje sprzedawane od czasu premiery w 2020 roku. Zredukowana została także ich waga - względem oferowanych od 2022 roku modeli CFI-1200 z 6nm procesorem Oberon Plus obie nowe konsole są lżejsze o 18 procent (wersja z napędem Blu-Ray) lub 24 procent (wersja Digital Editon). Większe zmiany zaszły w środku, gdzie zastosowano procesor Oberon wytwarzany w litografii 5nm, który jest znacznie mniejszy i bardziej energooszczędny niż 6nm Oberon Plus, oraz wymaga mniejszego systemu chłodzenia.



Nowe pomniejszone konsole PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Digital mają też identyczną budowę niezależnie od wersji, a model z napędem Blu-Ray powstaje po prostu poprzez wyjęcie fragmentu obudowy wersji Digital Edition, i zamontowanie w to miejsce napędu Blu-Ray.



Pomniejszone konsole PlayStation 5 trafią do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych tygodni i przez pewien moment będą mogły znajdować się na półkach sklepowych wraz z poprzednimi modelami z 2022 roku.





Wraz z debiutem nowych wersji PlayStation 5, firma Sony zaktualizuje też cennik. Ceny urządzeń w USA / Europie / Wielkiej Brytanii i Japonii będą teraz wynosić odpowiednio:



PlayStation 5 : 499 USD, 549 Euro (z VAT), 479 GBP (z VAT), 66,990 JPY (z VAT)

PlayStation 5 Digital Edition: 449 USD, 449 Euro (z VAT), 389 GBP (z VAT), 59,990 JPY (z VAT)



Ceny dla USA, Europy i Wielkiej Brytanii są więc identyczne lub prawie identyczne jak po podwyżce cen z sierpnia 2022 roku, za wyjątkiem Japonii, gdzie ceny idą w górę o kilkanaście procent.







