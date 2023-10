Czwartek 12 października 2023 AMD przejmuje Nod.ai, twórcę oprogramowania dla sztucznej inteligencji

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 15:59 Firma AMD poinformowała o zawarciu umowy zakupu Nod.ai, producenta zajmującego się tworzeniem oprogramowania wykorzystującego obliczenia związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. Dzięki transakcji oferta AMD poszerzy się o obecne portfolio oprogramowania Nod.ai, a dodatkowo działy Embedded oraz Data Center and AI zostaną zasilone szeregiem doświadczonych developerów, którzy będą rozwijać oprogramowanie, narzędzia i biblioteki, wspierając ofertę produktów AMD Instinct, EPYC, Ryzen AI i Versal SoC. AMD oczekuje, że przyłączenie zespołu Nod.ai zwiększy zdolność firmy do zapewniania jej klientom odpowiedniego oprogramowania i narzędzi ułatwiających wykorzystanie możliwości procesorów CPU, GPU i FPGA.



Vamsi Boppana, starszy wiceprezes ds. sztucznej inteligencji w AMD powiedział: "Dodanie utalentowanego zespołu Nod.ai przyspieszy naszą zdolność do rozwijania technologii kompilatorów typu open source oraz zapewniania wysokowydajnych rozwiązań AI dla całego portfolio produktów AMD."



Anush Elangovan, współzałożyciel i dotychczasowy dyrektor generalny Nod.ai powiedział "Jesteśmy zespołem inżynierów skupionym na poruszaniu się w odpowiednim tempie w branży ciągłych zmian. Jesteśmy współautorami niektórych z najważniejszych na świecie repozytoriów sztucznej inteligencji, w tym technologii generowania kodu SHARK, Torch-MLIR i OpenXLA/IREE. Łącząc siły z AMD, wprowadzimy tę wiedzę specjalistyczną szerszemu gronu klientów w skali globalnej."



