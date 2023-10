Wtorek 17 października 2023 Debiut procesorów Ryzen Threadripper 7000 dla użytkowników domowych

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:49 Firma AMD ogłosiła oficjalną premierę następnej generacji procesorów dla komputerów HEDT w postaci modeli Ryzen Threadripper 7000 oraz dla korporacyjnych stacji roboczych w postaci modeli - Ryzen Threadripper PRO 7000 WX. Nowe procesory są wyposażone w rdzenie ZEN 4 wytwarzane w litografii 5nm, mają taktowanie Turbo do 5,3 GHz i nawet 480 MB pamięci podręcznej. Obie serie procesorów są zgodne z podstawką Socket SP6 (LGA), lecz współpracują z różnymi chipsetami. Dla domowych procesorów Ryzen Threadripper 7000 przewidziano chipset AMD TRX50 z 4-kanałową obsługą pamięci DDR5, a dla biznesowych procesorów Ryzen Threadripper PRO 7000 WX adresowany jest chipset AMD WRX90 z 8-kanałową obsługą pamięci DDR5.



Dla użytkowników domowych przewidziano trzy modele procesorów. Są to Ryzen Threadripper 7960X z 24 rdzeniami (taktowanie bazowe 4,2 GHz, Turbo 5,3 GHz, 128 MB L3), Ryzen Threadripper 7970X z 32 rdzeniami (taktowanie bazowe 4,0 GHz, Turbo 5,3 GHz, 128 MB L3) oraz Ryzen Threadripper 7980X z 64 rdzeniami (taktowanie bazowe 3,2 GHz, Turbo 5,1 GHz, 256 MB L3).



Dla korporacji adresowane jest natomiast 6 modeli procesorów mających od 12 rdzeni do 96 rdzeni, a ich specyfikacja znajduje się w poniższej tabeli.





Ryzen Threadripper 7960X, Ryzen Threadripper 7970X i Ryzen Threadripper 7980X w wersjach pudełkowych trafią do sprzedaży 21 listopada - niestety ceny nie będą niskie: 1499 USD, 2499 USD, i 4999 USD.



Co ciekawe w wersjach pudełkowych dostępne będą też wybrane procesory z serii Threadripper Pro (prawdopodobnie wersje 64 i 96 rdzeniowe) - procesory te można montować w płytach głownych z chipsetem TRX50, wówczas nie działają tylko korporacyjne funkcje PRO.



Jak informuje AMD " Zarówno stacje robocze wyposażone w procesory AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX jak i gotowe komputery z procesorami AMD Ryzen Threadripper 7000 powinny trafić na rynek przed końcem 2023 roku. Wśród producentów, którzy zapowiedzieli ich wprowadzenie są Dell, Lenovo i HP."













