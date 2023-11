Wtorek 21 listopada 2023 Threadripper PRO 7995WX uzyskał ponad 200000 punktów w CinebenchR23

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 15:47 Overcloker Elmor znany z Elmor Labs oraz zespołu ASUS OC Team, ustanowił nowy rekord w benchmarku wielowątkowym Cinebench R23. Co nie jest zaskakujące wykorzystał do tego nowy procesor Ryzen Threadripper PRO 7995WX z 96 rdzeniami ZEN 4. Procesor został zamontowany w płycie głównej ASUS WS TRX-50 SAGE WiFI dysponującej aż 36-fazową sekcją zasilania, i był schładzany ciekłym azotem do temperatury około minus 100 stopni Celsjusza. Procesor został podkręcony do 6,0 GHz na wszystkich rdzeniach, przy napięciu zasilania 1,55V, i uzyskał wynik 201 501 punktów w benchmarku Cinebench R23.



Wykonanie renderingu zajmowało tylko kilka sekund, w trakcie których szczytowy pobór energii przez procesor sięgał około 1600W. Dla porównania najwyższy wynik uzyskany kiedykolwiek na procesorze Ryzen Threadripper PRO 5995WX poprzedniej generacji (64 rdzeni ZEN 3 podkręcony do 5,4 GHz) to 121 215 punktów w teście wielowątkowym Cinebench R23, a na konkurencyjnym procesorze Intel Xeon W9 3495X (56 rdzeni Golden Cove podkręconych do 5,4 GHz to 132 484 punktów.



Aktualizacja Na ten moment wynik overclolera Elmor został już pobity przez innego overclokera o nicku safedisk, który podkręcił procesor Ryzen Threadripper PRO 7995WX do 6,25 GHz na wszystkich 96 rdzeniach, uzyskując wynik 210702 pinktów. Listę rezultatów można śledzić na żywo w bazie hwbot.org









