AMD ogłasza procesory Ryzen 8000 dla komputerów przenośnych

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:14 Firma AMD ogłosiła debiut nowych procesorów dedykowanych dla komputerów przenośnych. Procesory należą do serii Ryzen 8040 lub Ryzen 8045, mają nazwę kodową Hawk Point i pod względem technicznym są zaledwie odświeżonymi wersjami dotychczasowych procesorów Ryzen 7000 o nazwie kodowej Phoenix. Tak jak poprzednicy "nowe" procesory są wytwarzane w litografii 4nm TSMC, mają 8 rdzeni ZEN 4 i układ graficzny z architekturą RDNA 3 i maksymalnie 12 blokami CU (do 768 procesorów strumieniowych). Mają też identyczne częstotliwości taktowania jak poprzednie Ryzeny serii 7000, a jedyną nowością jest usprawniona jednostka NPU (Neural Processing Unit) do wsparcia obliczeń związanych z AI.



Oferuje ona o w zależności od zastosowania o 20-60 procent większą wydajność niż jednostka NPU dotychczasowych Ryzenów 7000 (APU Phoenix). Nowe procesory mają też nowe logo, w którym poza nazwą Ryzen pojawia się dopisek "AI".



Procesory Ryzen 8040 i Ryzen 8045 są już dostarczane do producentów laptopów - premiera urządzeń wyposażonych w nowe CPU odbędzie się w styczniu.





Jednocześnie AMD zapowiedziało, że w 2. połowie 2024 roku oferta procesorów dla laptopów zostanie powiększona o modele Ryzen z serii 8050 (nazwa kodowa Strix Point), które otrzymają 12 rdzeni ZEN 5 + ZEN 5c, zintegrowany układ graficzny z architekturą RDNA 3.5, oraz jednostkę NPU (Neural Processing Unit) o wydajności ponad dwukrotnie większej niż zastosowana w procesorach Ryzen 8040 (Hawk Point) i ponad 3-krotnie większej niż zastosowana procesorach Ryzen 7040 (Phoenix).









