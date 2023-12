Piątek 8 grudnia 2023 EPYC Venice: 256 rdzeni ZEN 6 i chiplet IOD o budowie modułowej

Autor: Zbyszek | źródło: Moore Law is Dead | 18:00 Dla rynku serwerowego AMD oferuje obecnie procesory EPYC 4. generacji z rdzeniami ZEN 4, które w przyszłym roku doczekają się swoich następców w postaci procesorów EPYC 5. generacji z rdzeniami ZEN 5. Producent pracuje też nad rdzeniami z architekturą ZEN 6 oraz kolejną generacją procesorów serwerowych EPYC 6. generacji o nazwie kodowej Venice. Znany z niezawodnych informacji Moore Law is Dead dotarł do pierwszych szczegółów na temat tych procesorów, które na rynku zameldują się prawdopodobnie na początku 2026 roku. Procesory EPYC 6. generacji tak jak obecna ich generacja wykorzystają dwie podstawki - większą i mniejszą. Będą to Socket SP7 i Socket SP8, które zastąpią Socket SP5 i Socket SP6 dla 4. i 5. generacji EPYCów.



EPYC 6. generacji nadal będą obsługiwać pamięci DDR5, ale nowością będzie dodanie obsługi magistrali PCI-Express 6.0, a także chipet IOD o budowie modułowej, który będzie składał się z od 1 do 4 układów krzemowych.



W mniejszej podstawce (prawdopodobnie Soecket SP8) montowany będzie (w zależności od wersji procesora) chiplet IOD złożony z jednego lub dwóch połączonych ze sobą układów krzemowych. Każda jego część ma mieć 4-kanałowy kontroler pamięci DDR5 i ma współpracować z dwoma chipletami CCD. Łącznie na cały procesor z podstawką SP8 przypadać będzie do czterech chipletów CCD z rdzeniami ZEN 6.



W większej podstawce (prawdopodobnie Soecket SP7) zastosowany zostanie chiplet IOD złożony z czterech połączonych ze sobą układów krzemowych, zawierający łącznie 16-kanałowy kontroler pamięci DDR5. Obok modularnego chipletu IOD umieszczone zostanie osiem chipletów CCD, każdy zawierający 32 rdzenie ZEN 6.







