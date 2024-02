Poniedziałek 19 lutego 2024 OpenAI opracuje własny procesor do obliczeń dla sztucznej inteligencji

Autor: Zbyszek | źródło: X.com / Twitter | 16:09 (1) OpenAI to amerykańska firma założona w 2015 roku, specjalizująca się w dziedzinie rozwoju oprogramowania korzystającego z tzw. sztucznej inteligencji. Producent stał się szerzej znany w 2022 roku, za sprawą opracowanego przez siebie modelu ChatGPT. Teraz prezes OpenAI, Sam Altman zapowiedział, że jego firma zamierza opracować własny autorski procesor do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją. Posunięcie ma wynikać głównie z bardzo wysokich cen podobnych produktów dostępnych obecnie na rynku, a OpenAI zamierza wydać na opracowanie własnego chipu kwotę 7 miliardów dolarów.



Na marginesie tego ogłoszenia prezes OpenAI odpowiedział na jedno z pytań, czy do opracowania nowego procesora zatrudni jednego z najbardziej cenionych projektantów na świecie. na przykład Jima Kellera - znanego z pracy m.in. w DEC, Broadcom, VLSI, Apple, AMD, Tesli. a obecnie będący prezesem i dyrektorem technicznym (CEO i CTO) firmy Tenstorrent.



Sam Altman odpowiedział na to pytanie nieco wymijająco, że uwzględnienie wizji tak dobrego projektanta chipów jak Jim Keller wymagałoby nakładów w wysokości przynajmniej 8 miliardów dolarów.



Na tą wiadomość zareagował sam... Jim Keller, który złożył prezesowi OpenAI propozycję opracowania procesora do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją za kwotę... 1 miliarda dolarów.

... Skórzana kurteczka wiedział czum się skończy window anie cen... (autor: SebaSTS | data: 19/02/24 | godz.: 16:59 )

