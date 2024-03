Czwartek 7 marca 2024 Szef Nvidia: AI zwiększy sprzedaż wydajnych laptopów

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:09 (4) Jensen Huang, założyciel i dyrektor generalny Nvidia wział udział w konferencji zorganizowanej przez firmę Hewlett-Packard (HP) i jej dyrektora Enrique Lores. Wydarzenie poświęcone było premierze nowych modeli przenośnych stacji roboczych HP z kartami graficznymi GeForce RTX 5000. Szef firmy HP stwierdził, że sztuczna inteligencja to najważniejsza nowość, jaka pojawiła się w branży komputerowej od dziesięcioleci. Jensen Huang z Nvidia wyraził natomiast przekonanie, że coraz większe jej upowszechnienie się oraz wzrastające portfolio oprogramowania wykorzystującego AI spowoduje również wzrost sprzedaży wydajnych laptopów.



Jego zdaniem w najbliższych kwartałach zastosowanie sztucznej inteligencji coraz częściej będzie przenosić się z obliczeń wykonywanych w chmurze na serwerowych GPU, do obliczeń wykonywanych lokalnie na komputerach osobistych. Nvidia i HP współpracują, aby tą transformację przyspieszyć - firma HP wyposaża swoje najnowsze przenośne stacje robocze w oprogramowanie HP AI Studio, które daje dostęp m.in. do bibliotek Nvidia RAPIDS cuDF, używanych obecnie już przez prawie 10 milionów analityków danych na całym świecie. Ponadto wkrótce w HP AI Studio mają pojawić się także biblioteki NVIDIA CUDA-X, które umożliwiają akcelerację wielu dotychczasowych obliczeń dzięki użyciu algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.





mam przeczucie (autor: Markizy | data: 11/03/24 | godz.: 19:54 )

że pomysł ten ne wypali. Nie widzę zastosowania dla tego rozwiązania, o ile w stacjach roboczych mobilnych miało by to sens, to jakie ma to zastosowanie dla użytkownika domowego?



To istnieje coś takiego (autor: Remek | data: 12/03/24 | godz.: 15:29 )

jak wydajny laptop? :)



@2: Tak, przez 0,03 sekundy (autor: zartie | data: 12/03/24 | godz.: 17:57 )

Zanim throttling zetnie zegary :-D



@Markizy (autor: Promilus | data: 12/03/24 | godz.: 18:27 )

Jak z wszystkimi rozwiązaniami - jeśli nie ma na coś popytu należy go stworzyć. Czyli stworzyć rynek w którym dane rozwiązanie ma rację bytu. A nvidia to akurat potrafi.



