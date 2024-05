Środa 29 maja 2024 Budowa niemieckiej fabryki Intela ruszy dopiero w 2025 roku

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:18 Wiosną 2021 roku nowy prezes i dyrektor generalny Intela, Pat Gelsinger zapowiedział, że Intel dołączy do grona producentów układów scalonych na zamówienie, oferując swoje usługi firmom trzecim, a także zainwestuje wiele miliardów dolarów w budowę nowych fabryk aby zwiększyć moce produkcyjne. Jedną z ogłoszonych inwestycji była nowa fabryka w Europie, dla której po okresie poszukiwań wybrano lokalizację w pobliżu niemieckiego miasta Magdeburg. Placówka miała kosztować prawie 20 mld Euro, a jej budowa miała ruszyć jeszcze w drugiej połowie 2023 roku. Później sprawy nieco się skomplikowały.



Pod koniec 2022 roku sytuacja na rynku układów scalonych zmieniła się diametralnie na niekorzyść producentów, czego boleśnie doświadczył sam Intel, notując znacznie spadki przychodów, a także pierwsze od dawna kwartalne straty. Rozpoczęcie budowy fabryki w Magdeburgu przesunięto więc na 2024 rok, a Intel zwrócił się do niemieckiego rządu z wnioskiem o zwiększenie dotacji na jej budowę do 10 mld, na co zgoda zapadła w połowie ubiegłego roku.



Teraz lokalne niemieckie media informują, że budowa fabryki rozpocznie się dopiero w 2025 roku - wszystko z powodu utrudnień napotkanych na placu budowy. Okazało się, że wierzchnia, żyzna warstwa ziemi na tym terenie sięga do 90cm w głąb. W zezwoleniu na budowę lokalne niemieckie władze zastrzegły, że ziemie te mają być w całości wydobyte i wywiezione z placu budowy, w celu wykorzystania na innych polach uprawnych w Niemczech. To ma opóźnić rozpoczęcie budowy o dodatkowe kilka miesięcy, a pierwsze prace fundamentowe ruszą dopiero w 2025 roku.



Harmonogram budowy przyjęty przez Intela zakładał natomiast, że wywózka żyznych ziem z placu budowy potrwa szybciej, gdyż przewidywano wywiezienie jedynie 40cm wierzchniej warstwy gruntu.





Na koniec warto dodać, że zakład da zatrudnienie docelowo dla około 3000 inżynierów, a przy jego budowie szczytowo pracować ma do 7000 pracowników budowlanych. Pierwotny plan zakładał uruchomienie produkcji układów scalonych w 2027 roku, co przy obecnej skali opóźnień wydaje się już raczej nierealne.







Wizualizacja nowej fabryki Intela w Magdeburgu





