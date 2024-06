Poniedziałek 3 czerwca 2024 Ryzen 9950X, 9900X, 9700X i 9600X z ZEN 5 - oficjalna premiera w lipcu

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 06:08 (5) Firma AMD zapowiedziała, że kolejna generacja desktopowych procesorów trafi do sprzedaży w lipcu tego roku. Na początek pojawią się cztery nowe procesory: 16 rdzeniowy Ryzen 9 9950X, 12 rdzeniowy Ryzen 9 9900X, 8 rdzeniowy Ryzen 7 9700X, i 6 rdzeniowy Ryzen 5 9600X. Wszystkie z nich będą wyposażone w rdzenie ZEN 5 wytwarzane w litografii 4nm (TSMC N4P lub N4X), będą mieć podobne lub nieco wyższe częstotliwości taktowania od poprzedników z serii Ryzen 7000, oraz niższe wskaźniki TDP.



Ryzen 9 9950X ma taktowanie Turbo jednowątkowe 5,7 GHz, a Ryzen 9 9900X wynoszące 5,6 GHz. Są to wartości identyczne jak w przypadku poprzednich modeli Ryzen 9 7950X i 7900X, ale nowe procesory mają mieć nieco wyższe taktowanie wielowątkowe. Dodatkowo 12-rdzeniowy Ryzen 9 9900X będzie miał niższy wskaźnik TDP niż Ryzen 9 7900X - wynoszący 120W (zamiast 170W).



Ryzen 7 9700X ma taktowanie Turbo jednowątkowe 5,5 GHz, a Ryzen 5 9600X - 5,4 GHz. Obie wartości są o 100 MHz wyższe niż u poprzedników (Ryzen 7 7700X i Ryzen 5 7600X), a dodatkowo nowe procesory będą mieć wyższe taktowania wielowątkowe i niższy wskaźnik TDP - wynoszący zaledwie 65W (zamiast 105W).



Zaprezentowano także dość ogólnikowo nowe rdzenie ZEN 5, które mają usprawnioną i bardziej rozbudowaną architekturę wewnętrzną. Usprawniono m.in. front-end, system predykcji skoków, zwiększono liczbę potoków wykonawczych, powiększono elementy zapewniające równolegle wykonywanie wielu instrukcji, a także zwiększono wydajność kopiowania danych pomiędzi pamięciami L2 i L1 oraz pomiędzy pamięcią L1 i jednostką zmienno przecinkową.



Wszystkie wprowadzone zmiany przekładają się na wzrost wskaźnika IPC średnio o 16 procent. Więcej szczegółów technicznych na temat architektury ZEN 5 poznamy dopiero proawdopodobnie w lipcu podczas premiery nowych procesorów.





Poza nowymi rdzeniami ZEN 5, procesory Ryzen serii 9000 mają zawierać nieco ulepszony chiplet IOD, jednak wytwarzany nadal w litografii 6nm. Dzięki jego ulepszoeniu nowe procesory mają obsługiwać szybsze pamięci DDR5 - częstotliwość taktowania magistrali Infinity Fabric (tzw. FCLK) wzrośnie z 2000 MHz (w serii Ryzen 7000), do 2400 MHz. Taktowanie zintegrowanego kontrolera pamięci DDR5 także ma wzrosnąć o 20 procent.



Oficjalnie obsługiwana będzie pamięć DDR5-5600 (zamiast DDR5-5200), ale tzw. "Sweet Spot", czyli najwyższa szybkość pamięci DDR5 obsługiwana w najlepszym trybie 1:1 (odpowiednik tzw. Gear 1 u Intela) wzrośnie do DDR5-7200 (w procesorach Ryzen serii 7000 było to DDR5-6000).



Wraz z procesorami Ryzen serii 9000 zadebitują też nowe płyty główne wyposażone w chipsety X870 i X870E, obsługujące natywnie standard USB 4.











AMD CPU notebook (autor: Zic | data: 3/06/24 | godz.: 01:42 )

Ciekawe kiedy premiera Strix Halo ?



Strix Point w sierpniu (autor: Zbyszek.J | data: 3/06/24 | godz.: 01:48 )

Strix Point, czyli 12 rdzeni ZEN 5 w 3nm, monolit, dla laptopów - według info premiera w sierpniu. Strix Halo pewnie jesienią...



Zen 5 (autor: PCCPU | data: 3/06/24 | godz.: 04:07 )

Niestety Zen 5 osiąga średni wzrost IPC +16%. Czyli tamte slajdy rzekomo fałszywe mówiły prawdę że wzrost IPC dla Zen 5 to 10-15%+.



pokręcili z nazewnictwem (autor: ekspert_IT | data: 3/06/24 | godz.: 06:46 )

Apu 8700g to powinno być 7700g. Ryzen 8000 to powinien być zen5. Stworzenie nowego numeru serii pod apu wprowadza chaos...



@04 (autor: GULIwer | data: 3/06/24 | godz.: 09:13 )

niestety wszyscy w tej branży lubią chaos. 5900XT to nie 12/24 tylko 16/32

Ciekawe jaki TDP będą miały nie-X 9000

Ale przedłużenie wsparcia dla AM5 to piękna sprawa.



