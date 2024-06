Wtorek 4 czerwca 2024 Procesory Intel Xeon 6 zaprezentowane, nawet do 288 rdzeni

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 19:25 (1) Intel oficjalnie zaprezentował nową generację swoich procesorów dla serwerów. Mowa o procesorach Intel Xeon 6. generacji, które początkowo oferowane będą w ramach dwóch różnych serii - Xeon 6700 i Intel Xeon 6900, a w każdej z nich dostępne będą procesory z rdzeniami efektywnymi (Crestmont), lub z rdzeniami wydajnymi (Redwood Cove). Jako pierwsze jeszcze w tym miesiącu dostępne będą procesory z serii Xeon 6700E, wyposażone w do 144 efektywnych rdzeni Crestmont. W trzecim kwartale tego roku w ofercie pojawią się pierwsze Xeony z rdzeniami wydajnymi - będą to modele z serii Xeon 6900P dysponujące do 128 rdzeniami Redwood Cove.



Następnie w 1. kwartale 2025 roku zadebiutują Xeony z mniejszą liczbą wydajnych rdzeni - modele z serii Xeon 6700P dysponujące do 86 rdzeniami Redwood Cove, oraz Xeony z większą liczbą efektywnych rdzeni - należące do serii Xeon 6900E, i wyposażone w maksymalnie 288 rdzeni Crestmont.





Podstawowa różnica między seriami 6700 i 6900 - procesory z serii 6700 są mniejsze, pasują do podstawki LGA 4710, mają wskaźnik TDP do 350W, i obsługują pamięci DDR5 w trybie 8-kanałowym, a modele z serii 6900 są znacznie większe, korzystają z gniazda LGA 7529, mają TDP do 500W, i obsługują pamięci DDR5 w trybie 12-kanałowym (tak jak EPYC 4. generacji i EPYC 5. generacji).



Wszystkie nowe Xeony 6. generacji, poza nowymi rdzeniami Redwood Cove i Crestmont, przynoszą też oficjalną obsługę DDR5-6400 , obsługę PCI-Express 5.0 i CXL 2.0, a w wydajnych rdzeniach Redwood Cove instrukcje AMX (Advenced Matrix Multiplication) rozszerzono o obsługę tryby FP16 (oprócz INT8 i FP8), jednocześnie zwiększając wydajność trybów INT8 i FP8 nawet dwukrotnie (co Intel reklamuje jako "Up to 2.0x AI performance").



W dalszej przyszłości oferta procesorów Xeon 6 zostanie poszerzona o modele z serii Xeon 6500 i Xeon 6300 dysponujące mniejszymi liczbami rdzeni (aż do modeli z tylko 16 rdzeniami).











Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

RedwoodCove (autor: PCCPU | data: 4/06/24 | godz.: 21:04 )

Czy ja dobrze widzę? RedwoodCove i Dekoder 8-drożny jak w LionCove? To nie jest pomyłka?



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.