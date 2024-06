Wtorek 4 czerwca 2024 Ryzen AI 9 HX 370 i Ryzen AI 9 365, czyli procesory z ZEN 5 dla laptopów

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 19:40 Podczas targów Computex firma AMD zaprezentowała swoje najnowsze procesory dla komputerów przenośnych. Są to monolityczne APU o nazwie kodwej Strix Point, wytwarzane w litografii 4nm, i wyposażone w 12 rdzeni ZEN 5 (cztery ZEN 5 + osiem ZEN 5c), zintegrowany układ graficzny RDNA 3.5 z 16 blokami CU (łącznie 1024 procesory strumieniowe), oraz nową wydajną jednostkę NPU z architekturą XDNA 2 i wydajnością 50 TOPS. Nowe procesory są już dostępne dla producentów laptopów, a oficjalna premiera sklepowa komputerów przenośnych z nimi została zaplanowana na lipiec tego roku.



Na ten moment AMD oferuje dwa procesory z nowej serii: Ryzen AI 9 HX 370 i Ryzen AI 9 365 - pierwszy ma 4 rdzenie ZEN 5 taktowane zegarem do 5,1 GHz i osiem rdzeni ZEN 5c, oraz układ graficzny Radeon 890M (16 bloków CU, 1024 procesory strumieniowe). Ryzen AI 9 365 ma natomiast rdzenie ZEN 5 o taktowaniu do 5,0 GHz plus sześć rdzeni ZEN 5c, oraz układ graficzny Radeon 880M (16 bloków CU, 896 procesorów strumieniowych).



Według AMD nowe procesory poza wydajnymi rdzeniami ZEN 5 i mocnym układem graficznym (około 30 procent bardziej wydajny niż w serii Ryzen 8040), posiadają też najlepszą jednostkę NPU na rynku - na najwyższą wydajność 50 TOPS, a także unikatową funkcję Block FP16, dzięki czemu oferuje obliczenia w trybie 16-bitowym z pełną wydajnością, taką samą jak w trybie 8-bitowym, a nie o połowę niższą.



W przyszłośći oferta nowych procesorów ma zostać poszerzona o modele z serii Ryzen AI 7 i Ryzen AI 5.









