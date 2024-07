Środa 17 lipca 2024 Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X - premiera 31 lipca

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 17:20 Firma AMD oficjalnie zapowiedziała, że za dwa tygodnie (tj. 31 lipca) w sprzedaży w sklepach pojawi się nowa generacja procesorów desktopowych z rdzeniami ZEN 5. Do sprzedaży trafią wówczas 16-rdzeniowy Ryzen 9 9950X, 12-rdzeniowy Ryzen 9 9900X, 8-rdzeniowy Ryzen 7 9700X i 6-rdzeniowy Ryzen 5 9600X. Nowe procesory mają oferować wyższą wydajność, a przy tym pracować chłodniej i pobierać mniej energii niż dotychczasowe modele z serii Ryzen 7000. Według AMD Ryzen 9 9950X oferuje przeciętnie o 22 procent wyższą wydajność niż Ryzen 9 7950X.



Ryzen 9 9900X ma wskaźnik TDP obniżony ze 170W do 120W, i ma oferować przeciętnie o 16 procent wyższą wydajność niż Ryzen 9 7900X. 8-rdzeniowy Ryzen 7 9700X ma wskaźnik TDP 65W (zamiast 105W), a jego wydajność ma być przeciętnie o 11 procent niższa niż modelu Ryzen 7 7700X. W przypadku procesora Ryzen 5 9600X mowa o przeciętnie 17 procent wyższej wydajności niż Ryzen 5 7600X, przy wskaźnik TDP obniżonym ze 105W do 65W.



Producent przedstawił także wyniki wewnętrznych testów w wybranych aplikacjach i grach 3D, w którym porównano wydajność nowych procesorów do Core i9-14900K, lub Core i7-14700K lub Core i5-14600K.



Oficjalna premiera i niezależne testy już za dwa tygodnie. Na ten moment nie znamy jeszcze tylko oficjalnych cen.











