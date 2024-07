Czwartek 25 lipca 2024 Procesory Ryzen 9000 zadebiutują w cenach niższych niż oczekiwano

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 20:33 Już 31 lipca odbędzie się oficjalna premiera nowych procesorów AMD z rdzeniami ZEN 5. Będą to 16-rdzeniowy Ryzen 9 9950X, 12-rdzeniowy Ryzen 9 9900X, 8-rdzeniowy Ryzen 7 9700X i 6-rdzeniowy Ryzen 5 9600X, mające chiplety CCD wytwarzane w litografii 4nm. Na kilka dni przed premierą coraz więcej doniesień wskazuje na to, że ceny nowych procesorów będą atrakcyjne i znacząco niższe od cen, w jakich debiutowały modele z serii Ryzen 7000. Informacje powoli wyciekające od sprzedawców wskazują, że Ryzen 9 9950X może zadebiutować w cenie 499 USD, a 12-rdzeniowy Ryzen 9 9900X w cenie 399 USD.



Cena 8-rdzeniowego modelu Ryzen 7 9700X miała zostać ustalona na 299 USD, a 6-rdzeniowego Ryzena 5 9600X na 229 USD. Jeśli powyższe ceny potwierdzą się za kilka dni, to będzie to świetna wiadomość dla wszystkich zainteresowanych zakupem procesorów z serii Ryzen 9000.



Dla porównania procesory z serii 7000 debiutowały jesienią 2022 roku w cenach odpowiednio: 699 USD, 549 USD, 399 USD i 299 USD, ale ich obecne ceny są trochę niższe od tych z dnia premiery.



Nowy cennik, jeśli okaże się prawdą, będzie zatem znacząco niższy od poprzedniego co świadczy o tym, że AMD chce liczyć na bardzo wysoką sprzedaż nowych CPU i zagarnięcie od Intela jeszcze większej części rynku procesorów desktopowych.





Kolejne informacje dotyczą dostępności sklepowej nowych procesorów - niestety 31 lipca nie trafią one jeszcze do sprzedaży. Na prośbę producentów płyt głownych AMD miało opóźnić rozpoczęcie sprzedaży procesorów Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X do 8 sierpnia, a procesorów Ryzen 9 9950X i Ryzen 9 9900X do 15 sierpnia. Producenci płyt głównych mieli poprosić o więcej czasu na wykonanie pełnych testów poprawności pracy BIOSów obsługujących nowe procesory.











Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.