Ryzen 7 5800XT i Ryzen 9 5900XT już w sprzedaży

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 19:29 (3) Firma AMD dodała do swojej oferty dwa nowe procesory z serii Ryzen 5000, przeznaczone dla platformy AM4. Są to 8 rdzeniowy Ryzen 7 5800XT oraz 16 rdzeniowy Ryzen 9 5900XT, będą najpewniej ostatnimi modelami procesorów, jakie zostały wydane dla platformy AM4. Obydwa procesory są dostępne w sprzedaży od 31 lipca - Ryzen 7 5800XT kosztuje 249 USD, ma taktowanie Turbo sięgające 4,8 GHz, i tak naprawdę jest o 100 MHz wyżej taktowaną wersją procesora Ryzen 7 5800X. Drugi z nowych procesorów, Ryzen 9 5900XT dysponuje 16 rdzeniami, ma taktowanie Turbo wynoszące do 4,8 GHz, i faktycznie jest o 100 MHz wolniej taktowaną wersją procesora Ryzen 9 5950X.



Wskaźnik TDP obydwu procesorów wynosi 105W. Przypomnijmy, że to nie jedyne nowe procesory dla platformy AM4 jakie zadebiutowały w tym roku - wcześniej wiosną swoją premierę miały Ryzen 7 5700 (8 rdzeni ZEN 3 do 4,6 GHz, cena 175 USD), Ryzen 5 5600GT (6 rdzeni ZEN 3 do 4,6 GHz, cena 139 USD) i Ryzen 5 5500GT (4 rdzenie ZEN 3 do 4,4 GHz, cena 125 USD).









no już ni9e mogli (autor: GULIwer | data: 1/08/24 | godz.: 19:03 )

tego nazwać Ryzen 9 5950 (bez X)



nie mogli (autor: Shark20 | data: 1/08/24 | godz.: 21:58 )

ponieważ Ryzen 9 5950 już istnieje - to procesor z TDP 65W, taktowaniem do 4,7 GHz i zablokowanym mnożnikiem - stosowany głównie w gotowych komputerach dla firm.



a za kilka miesięcy Zen5 z 3D V-Cache (autor: Qjanusz | data: 2/08/24 | godz.: 14:27 )

...



