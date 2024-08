Wtorek 6 sierpnia 2024 Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X - premiera i oficjalne ceny, ZEN 5 nie zachwyca

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:33 Firma AMD ogłosiła oficjalną premierę dwóch pierwszych procesorów nowej generacji dedykowanych dla komputerów stacjonarnych. Znamy też oficjalne ceny całej serii Ryzen 9000 (o czym napiszemy za chwilę). Nowości to 6-rdzeniowy Ryzen 5 9600X oraz 8-rdzeniowy Ryzen 7 9700X, wyposażone w najnowsze rdzenie ZEN 5 wytwarzane w litografii 4nm. Obydwa procesory pasują do płyt głównych z podstawką LGA AM5, mają wskaźnik TDP 65W, a ich taktowanie maksymalne turbo wynosi 5,4 GHz lub 5,5 GHz. Ryzen 5 9600X został wyceniony na 279 USD, a Ryzen 7 9700X na 359 USD - odpowiednio o 20 dolarów i 40 dolarów mniej niż kosztowały Ryzen 5 7600X i Ryzen 9 7700X podczas premiery jesienią 2022 roku.



15 sierpnia do sprzedaży trafią również 12-rdzeniowy Ryzen 9 9900X i 16-rdzeniowy Ryzen 9 9950X, których cena została ustalona na 499 USD i 649 USD - o 50 dolarów mniej niż cena procesorów Ryzen 9 7900X i 7950X podczas premiery w 2022 roku.





Według testów Ryzen 5 9600X i Ryzen 7 9700X oferują o 10-15 procent wyższą wydajność jednowątkową od swoich poprzedników. Wzrost wskaźnika IPC wydaje się być niższy niż deklarowane przez AMD 16%.



W przypadku wydajności wielowątkowej nowe procesory są tylko trochę bardziej wydajne niż dotychczasowe Ryzeny 7600X i 7700X, co jest skutkiem obniżonego wskaźnika TDP - wynosi on 65W, zamiast 105W jak w modelach z serii 7000. Wskutek tego przy pełnym obciążeniu rdzenie procesorów Ryzen 5 9600X i Ryzen 7 9700X pracują z niższymi częstotliwości taktowania, niż rdzenie ZEN 4 poprzednich modeli procesorów.



Tym samym wzrost wydajności przynoszony przez nową generacją procesorów Ryzen jest najniższy od kilku lat - poprzednie procesory Ryzen serii 3000, serii 5000 i serii 7000 przynosiły przeciętnie 20-30 procentową poprawę wydajności na względem swoich poprzedników.



Do pozytywnych stron należy na pewno niski pobór energii elektrycznej, oraz wysoka wydajność w trybie AVX-512 - w tym przypadku rdzenie ZEN 5 oferują o około 30 procent więcej wydajności niż poprzednie rdzenie ZEN 4.











