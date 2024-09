Czwartek 29 sierpnia 2024 AnandTech.com zakończył działalność

Autor: Zbyszek | źródło: AnandTech | 22:14 (2) Ostatnia dekada nie jest łaskawa dla portali technicznych dotyczących sprzętu komputerowego. Kolejny z nich, AnandTech.com zakończył właśnie swoją działalność po 27 latach istnienia, o czym oficjalnie poinformowała jego redakcja. Serwis AnandTech od kilkunastu lat uznawany był za najlepszy lub jeden z najlepszych na świecie portali o tematyce komputerowej. Cieszył się ogromną renomą, słynął z bardzo dobrych testów sprzętu komputerowego (zwłaszcza procesorów) i merytorycznych, technicznych artykułów na tematach technologii. Niestety nie podołał trendowi ostatnich lat - długie i rzetelne techniczne recenzje oraz artykuły są wypierane przez recenzje wideo, ze streszczeniem najważniejszych informacji.



Łatwiejszy w odbiorze przekaz wybiera przede wszystkim najmłodsze pokolenie, które pomija długie tekstowe recenzje i artykuły. Być może los AnandTech.com byłby inny, gdyby redakcja zdecydowała się co najmniej kilka lat temu publikować też uproszczone wideo-recenzje z podsumowaniem najważniejszych informacji.



Wielka szkoda, gdyż AnandTech.com było jednym z kilku ostatnich miejsc, gdzie można było przeczytać bardzo fachowe i merytoryczne materiały. Drobnym pocieszeniem pozostaje zapowiedź, że witryna nie zniknie całkowicie z sieci Internet, ale jej zasoby i artykuły mają być utrzymane "na stałe".





Redaktor naczelny AnandTech, Ryan Smith napisał: "Niewiele rzeczy trwa wiecznie, a rynek dziennikarstwa technologicznego nie jest już taki, jak kiedyś – i nigdy już nie będzie. Nadszedł więc czas, aby AnandTech zakończyło swoją pracę i pozwoliło nowemu pokoleniu dziennikarzy technologicznych zająć swoje miejsce w duchu epoki"





Serwis został założony wiosną 1997 roku. Jego twórca, Anand Lal Shimpi pełnił funkcję redaktora naczelnego do 2014 roku, i do końca pozostał w składzie redakcji. Pierwszą recenzją opublikowaną przez AnandTech był test procesorów AMD K6, a ostatnią recenzją.... test procesorów AMD Ryzen 9 9900X i Ryzen 9950X.













