Niedziela 1 września 2024 Jensen Huang sprzedał część swoich akcji Nvidia i zarobił 579 mln USD

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 21:04 Ostatnie dwa lata to dla Nvidia niewątpliwie złoty okres pod względem finansowym. Wszystko zaczęło się wiosną 2022 roku od bardzo dużego zainteresowania GPU do obliczeń związanych z uczeniem maszynowym i tzw. sztuczną inteligencją. Gdy zamówienia zaczęły być bardzo duże, Nvidia znacznie zwiększyła ceny. W efekcie od dwóch lat duże ilości chipów Nvidia A100 i H100 oraz stacji DGX A100 i DGX H100 wchłaniają różne firmy świadczące usługi w chmurze (m.in. Microsoft, Amazon AWS, Meta, Apple, Twitter) oraz inne rozwijające oprogramowanie bazujące na sztucznej inteligencji. To spowodowało, że kwartalne przychody Nvidia wzrosły z około 4 mld USD w 2021 roku, do 25-30 mld USD obecnie, a cena akcji firmy w ostatnich trzech latach znacząco wzrosła. Skorzystać na tym postanowił założyciel, a obecnie prezes i dyrektor Nvidia, Jensen Huang.



Jak się okazuje, począwszy od drugiej połowy czerwca sprzedał on część posiadanych przez siebie akcji własnej firmy, zarabiając na tej sprzedaży 579 milionów dolarów (jak do tej pory). Huang sprzedał akcje Nvidia już 40 razy w tym roku - pierwsza sprzedaż miała miejsce w połowie czerwca, kiedy CEO Nvidia sprzedał 120 000 akcji za 15,5 miliona dolarów. Od tego czasu wszystkie sprzedaże obejmowały pakiety po 12 000 akcji, a głównym brokerem tych transakcji był Charles Schwab.



Wiemy o tym ponieważ przepisy wymagają, aby sprzedaż akcji danej firmy przez kadrę kierowniczą tej firmy była każdorazowo zgłaszana do odpowiednich instytucji. Poza Jensenem Huangiem należące do siebie akcje Nvidia sprzedała w ostatnim czasie także wiceprezes Nvidia Pani Debora Shoquist, zarabiając 45 milionów dolarów, oraz dyrektor finansowa Nvidia, Pani Colette Kress, która zbyła 300 000 akcji swojej firmy, zarabiając 39,2 miliona dolarów.



Wygląda więc na to, że kadra kierownicza Nvidia może spodziewać się, że obecne rekordowe wyniki finansowe Nvidia oraz ceny akcji tej firmy osiągnęły już swój szczyt.









https://wccftech.com/nvidia-ceo-sells-580-million-in-stock-in-2024-more-than-5x-of-other-executives/





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.