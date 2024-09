Piątek 20 września 2024 AMD ZEN 5: jest poprawka zmniejszająca opóźnienia pomiędzy rdzeniami

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:15 Firma AMD poinformowała o wydaniu nowej wersji mikrokodu AGESA, który zawiera drugą poprawkę dla najnowszych procesorów Ryzen serii 9000. Przypomnijmy - pierwszą poprawkę opracowano w sierpniu wspólnie z Microsoftem, eliminując błąd zaniżający wydajność procesorów z powodu niepotrzebnego wykonywania przez system Windows operacji czyszczenia buforów jednostek predykcji skoków. Natomiast tym razem AMD zajęło się kwestią opóźnień w komunikacji pomiędzy rdzeniami ZEN 5 umieszczonymi w różnych chipletach CCD. Nie wiadomo dlaczego, w debiutujących procesorach Ryzen 9000 te opóźnienia były ponad dwukrotnie większe (~170ns) niż w poprzednich procesorach Ryzen serii 7000 (~80ns).



AMD zgodnie z zapowiedziami przygotowało nową wersję AGESA, która aktualizuje mikrokod wewnętrzny procesorów Ryzen serii 9000. Po tej operacji opóźnienia pomiędzy rdzeniami ZEN 5 umieszczonymi w różnych chipletach CCD spadają ponad dwukrotnie do około 75 nanosekund. Zmiana powinna więc przynieść nawet kilku procentowy wzrost wydajności wielowątkowej procesorów Ryzen 9 9900X, i Ryzen 9 9950X.



Nowa wersja AGESA (numer 1.2.0.2) jest już dostępna dla producentów płyt głównych, którzy na tej bazie przygotowują nowe wersje BIOSów dla płyt głównych. Aby aktywować niższe opóźnienia pomiędzy rdzeniami ZEN 5 w procesorach Ryzen 9 9900X, i Ryzen 9 9950X, konieczna jest aktualizacja BIOSu do wersji opartej na mikrokodzie AGESA numer 1.2.0.2.





Przypomnijmy też, że wcześniejsze, wydawane w sierpniu wersje BIOSu dla płyt głównych AM5 umożliwiły też wybór wskaźnika TDP dla procesorów Ryzen 5 9600X i Ryzen 7 9700X. Obydwu modelom procesorów można teraz ustawić TDP jako 65W, lub jako 105W - wybór drugiej z tych opcji w przypadku modelu Ryzen 7 9700X zwiększa wydajność wielowątkową tego procesora o 10-15 procent.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.