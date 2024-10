Czwartek 31 października 2024 Soundbary Hisense - nowy standard dźwięku w Twoim domu. Skorzystaj z wyjątkowej oferty w Media Expert.

Autor: Adam | 16:48 W ostatnich latach soundbary stały się popularnym wyborem dla osób poszukujących doskonałej jakości dźwięku w domowych warunkach. W szczególności urządzenia marki Hisense wyróżniają się świetnym stosunkiem jakości do ceny, nowoczesnym designem oraz różnorodnością funkcji, które pozwalają na dostosowanie dźwięku do preferencji użytkownika. Producent oferuje szeroką gamę soundbarów, które doskonale współpracują z telewizorami tej marki, a obecne promocje zachęcają do zakupu w zestawie z wybranym odbiornikiem. W artykule przyjrzymy się bliżej kilku modelom, a także wyjątkowej ofercie promocyjnej na stronie Media Expert.



HISENSE HS205G – kompaktowy soundbar w przystępnej cenie



Cechy i funkcje

Hisense HS205G to idealny wybór dla tych, którzy poszukują soundbara zapewniającego solidną jakość dźwięku przy niewygórowanej cenie. Jest to kompaktowy model z dwukanałowym systemem audio o mocy 60W, który nadaje się idealnie do mniejszych pomieszczeń, zapewnia wyraźny, zbalansowany dźwięk. HS205G wyposażony jest w szereg przydatnych funkcji, które ułatwiają jego codzienne użytkowanie, takich jak Bluetooth, pozwalający na bezprzewodowe połączenie z urządzeniami mobilnymi, oraz złącza HDMI ARC, optyczne i USB. Dzięki temu jest wszechstronny i pasuje do różnych konfiguracji sprzętowych.



Promocja – Soundbar za 1 zł

Hisense przygotował wyjątkową promocję na model HS205G. Wybierając ten soundbar razem z wybranym telewizorem marki Hisense, użytkownik otrzymuje go za symboliczną złotówkę! Jest to doskonała okazja, aby rozszerzyć swoje kino domowe o wyższej jakości dźwięk bez konieczności dużych nakładów finansowych.





Soundbar HISENSE AX5120G – zaawansowana technologia dźwięku 5.1.2



Cechy i funkcje

Hisense AX5120G to soundbar, który został stworzony dla prawdziwych miłośników kina domowego. Ten model oferuje system dźwięku 5.1.2, co oznacza pięć kanałów dźwiękowych, subwoofer oraz dwa kanały dodatkowe skierowane ku górze, aby zapewnić pełne zanurzenie.. Łączna moc 340W oraz obsługa technologii Dolby Atmos sprawiają, że brzmienie rozchodzi się dookoła, a użytkownik może poczuć się jak w środku akcji filmowej. Soundbar posiada również kilka trybów, takie jak tryb muzyczny, filmowy i nocny, które umożliwiają dostosowanie efektów do preferencji i sytuacji. Dodatkowy subwoofer bezprzewodowy dba o głębokie, bogate basy, a wbudowane Wi-Fi i Bluetooth umożliwiają łatwe połączenie z wieloma urządzeniami.



Promocja – 35% rabatu

Zakup modelu AX5120G z wybranym telewizorem Hisense pozwala na uzyskanie 35% rabatu na soundbar. Dzięki tej promocji użytkownicy mogą cieszyć się dźwiękiem Dolby Atmos w swoim domu, jednocześnie korzystając ze sporego rabatu na zakup urządzenia. Jest to doskonała okazja dla tych, którzy pragną podnieść jakość brzmienia w kinie domowym i cenią sobie immersyjne doznania.



Soundbar HISENSE U5120GW – doskonała jakość dźwięku dla wymagających



Cechy i funkcje

Hisense U5120GW to model przeznaczony dla osób poszukujących najwyższej jakości. Ten zaawansowany soundbar oferuje system 5.1.2 z dźwiękiem przestrzennym, a także obsługę Dolby Atmos i DTS, co zapewnia niezwykle realistyczne efekty. U5120GW posiada łączną moc aż 510W, co sprawia, że dźwięk jest wyjątkowo mocny i wyraźny nawet w dużych pomieszczeniach. Soundbar ten wyposażony jest również w zaawansowane funkcje, takie jak kalibracja brzmienia w pomieszczeniu, która automatycznie dostosowuje go do akustyki pomieszczenia, oraz technologia Hi-Res Audio, która pozwala na odtwarzanie w najwyższej jakości. Dodatkowy subwoofer bezprzewodowy zapewnia głębokie basy, a Wi-Fi i Bluetooth ułatwiają łączenie z różnymi urządzeniami.



Promocja – 30% rabatu

Przy zakupie soundbara Hisense U5120GW z wybranym telewizorem Hisense, użytkownik otrzymuje 30% rabatu na soundbar. To atrakcyjna oferta dla osób, które pragną stworzyć w swoim domu kino na najwyższym poziomie i cieszyć się zaawansowaną technologią dźwięku. Taki rabat pozwala zaoszczędzić znaczną kwotę, a jednocześnie nabyć sprzęt z najwyższej półki.



Dlaczego warto wybrać soundbar Hisense?



Hisense od lat dostarcza na rynek nowoczesne urządzenia, które wyróżniają się innowacyjnymi technologiami oraz atrakcyjnymi cenami. Soundbary tej marki to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących lepszej jakości dźwięku niż oferują standardowe głośniki telewizyjne, ale jednocześnie pragnących uniknąć skomplikowanego zestawu kina domowego. Każdy z modeli oferuje różne konfiguracje i funkcje, dzięki czemu można dopasować urządzenie do swoich potrzeb, bez względu na to, czy stawiamy na kompaktowość, czy na pełne doświadczenie dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.



Podsumowanie – który model wybrać?



Hisense HS205G – to budżetowy model, który sprawdzi się w małych pomieszczeniach, oferując przyzwoitą jakość dźwięku za przystępną cenę. Dzięki promocji z wybranym telewizorem Hisense, soundbar można nabyć za symboliczną złotówkę.

Hisense AX5120G – polecany dla miłośników domowego kina, którzy cenią sobie wysoką jakość dźwięku 5.1.2 i różnorodność funkcji dźwiękowych. Kupując ten model w zestawie z telewizorem, zyskuje się 35% rabatu.

Hisense U5120GW – najwyższy model, który zapewnia moc aż 510W i oferuje dźwięk przestrzenny Dolby Atmos oraz DTS. Jest to sprzęt przeznaczony dla najbardziej wymagających, a rabat 30% przy zakupie z wybranym telewizorem czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną.



Wybór soundbara Hisense w promocji z telewizorem to doskonała okazja, aby cieszyć się kinową jakością dźwięku w swoim domu w przystępnej cenie. Dzięki tej inwestycji Twoje wieczory filmowe i rozrywka domowa nabiorą zupełnie nowego wymiaru.



- - - - -









Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem Media Expert





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.