Czwartek 31 października 2024 Wentylatory Noctua NF-A6x15 60 mm oraz zestaw kabli rozgałęziających NA-SC1 Sx2

Autor: Adam | źródło: Noctua | 15:42 Noctua rozszerzyła dziś swoją serię A o nowe, cienkie wentylatory chłodzące klasy premium o rozmiarze 60 mm. Nowe modele NF-A6x15 o grubości 15 mm uzupełniają dotychczasowy model NF-A6x25 o grubości 25 mm i są dostępne w wersjach 12V oraz 5V, z wtyczkami 3-pin i PWM 4-pin. Dodatkowo Noctua wprowadziła nowy zestaw NA-SC1 Sx2, składający się z 3-kierunkowych kabli rozgałęziających PWM, umożliwiających podłączenie trzech wentylatorów do jednego złącza wentylatora.



„Model NF-A6x25 był bardzo popularny przez lata, ale niektóre urządzenia i aplikacje korzystające z wentylatorów 60 mm mogą pomieścić jedynie cieńsze modele o maksymalnej grubości 15 mm – i właśnie tutaj wkracza nowy NF-A6x15”, wyjaśnia Roland Mossig, CEO Noctua. „Jesteśmy pewni, że ten wentylator zyska popularność zarówno wśród naszych klientów przemysłowych, jak i użytkowników końcowych, którzy wykorzystują go w drukarkach 3D lub jako zamienniki wentylatorów DIY”.







NF-A6x15 to wysokiej jakości, cichy wentylator o rozmiarze 60x15 mm, wyposażony w zaawansowane rozwiązania aerodynamiczne, takie jak Kanały Przyspieszania Przepływu i ramkę AAO Noctua. Wentylator jest dostępny w wersjach 12V oraz 5V, z wtyczkami 3-pin i 4-pin (PWM). Wersje 5V zawierają zestaw adapterów OmniJoin firmy Noctua, umożliwiający łatwe podłączenie do niestandardowych złącz wentylatora, a także adapter zasilania USB-A, pozwalający na korzystanie z nich w powerbankach, urządzeniach z portami USB lub zasilaczach USB.



Oprócz wentylatorów NF-A6x15, Noctua wprowadziła również zestaw NA-SC1 Sx2 składający się z 3-drożnych kabli rozdzielających. NA-SC1 Sx2 to zestaw dwóch kabli rozdzielaczy NA-SC1 typu 3-drożny PWM, które umożliwiają zasilanie i kontrolowanie trzech wentylatorów za pomocą jednego złącza wentylatora. Podłączając drugi potrójny rozdzielacz do pierwszego, można jednocześnie zasilać i kontrolować łącznie pięć wentylatorów. Dzięki wysokiej jakości osłonie z czarnego włókna szklanego i silikonu, kable NA-SC1 są idealne zarówno do użytku w komputerach, jak i w wentylacji domowej czy wielofunkcyjnych zastosowaniach wentylacyjnych.









