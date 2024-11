Czwartek 7 listopada 2024 Najlepsze promocje na technologię: Garmin Venu 2, Lenovo IdeaPad Slim 5, Google Pixel 8a i więcej

Autor: Adam | 10:30 W dynamicznie rozwijającym się świecie technologii, gdzie nowe urządzenia pojawiają się niemal co miesiąc, łatwo pogubić się w natłoku ofert i promocji. Jeśli szukasz sprzętu, który pomoże Ci w codziennych obowiązkach, zapewni rozrywkę oraz ułatwi życie, Media Expert oferuje szeroki wybór produktów, które teraz możesz kupić w specjalnej cenie, korzystając z kodu promocyjnego BW1810-031224. Co więcej, promocje na stronie Black Friday 2024, są regularnie aktualizowane, więc warto zaglądać tam co tydzień, aby złapać najlepsze oferty! Przejdźmy teraz do szczegółowego opisu polecanych urządzeń, które mogą być Twoje po obniżonej cenie.



1. Garmin Venu 2 – świetny wybór dla aktywnych



Garmin Venu 2 to nowoczesny smartwatch, który oferuje szeroką gamę funkcji zarówno dla entuzjastów sportu, jak i osób dbających o zdrowie. Zegarek wyróżnia się wyrazistym wyświetlaczem AMOLED, który zapewnia świetną widoczność w każdych warunkach, oraz solidną konstrukcją idealną na co dzień. Ten model jest pełen zaawansowanych rozwiązań, które pomagają lepiej monitorować zdrowie i zwiększyć efektywność treningów.



Cztery główne cechy Garmin Venu 2: Zaawansowane funkcje zdrowotne – zegarek oferuje pomiar tętna, poziomu natlenienia krwi (SpO2), analizę jakości snu, a także funkcję Body Battery, która pokazuje poziom energii w ciągu dnia.

Wsparcie wielu dyscyplin sportowych – Venu 2 obsługuje szeroki wybór aktywności, takich jak bieganie, jazda na rowerze, pływanie czy joga. Dzięki wbudowanemu GPS i funkcji śledzenia aktywności w czasie rzeczywistym, użytkownik może dokładnie monitorować swoją trasę, czas i spalone kalorie.

Integracja z aplikacjami muzycznymi – urządzenie umożliwia przechowywanie muzyki bezpośrednio na zegarku, co pozwala na trening bez konieczności zabierania telefonu.

Długi czas pracy na baterii – zegarek działa do 11 dni w trybie smartwatcha i do 8 godzin z włączonym GPS i muzyką, co czyni go idealnym wyborem dla osób aktywnych. Dla każdego, kto szuka sprawdzonego i wytrzymałego sprzętu do monitorowania aktywności, Garmin Venu 2 będzie idealnym wyborem. Obecnie możesz zakupić ten model w Media Expert w specjalnej cenie z kodem promocyjnym BW1810-031224.



2. Lenovo IdeaPad Slim 5 – wszechstronny laptop do pracy i rozrywki



Lenovo IdeaPad Slim 5 to doskonały wybór dla tych, którzy poszukują wydajnego, stylowego i wszechstronnego laptopa do codziennych zadań, pracy biurowej i rozrywki. Dzięki nowoczesnym komponentom i eleganckiemu designowi, sprzęt świetnie sprawdzi się zarówno w domu, jak i podczas podróży. Model ten posiada solidny procesor AMD Ryzen 7, 16 GB RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności 512 GB, co gwarantuje płynną i komfortową pracę.



Najważniejsze cechy Lenovo IdeaPad Slim 5: 16-calowy wyświetlacz IPS o wysokiej rozdzielczości, który zapewnia doskonałą jakość obrazu

Szybki procesor AMD Ryzen 7, idealny do multitaskingu

System operacyjny Windows 11 Home, dostosowany do potrzeb nowoczesnych użytkowników IdeaPad Slim 5 to laptop, który zadowoli zarówno osoby pracujące zdalnie, jak i fanów rozrywki multimedialnej. Kupując ten model z kodem BW1810-031224, zyskujesz dodatkową zniżkę – warto skorzystać z tej okazji!



3. Google Pixel 8a 128GB – telefon z 5G o doskonałej wydajności



Google Pixel 8a to jeden z najnowszych modeli w linii smartfonów Pixel, znanej z doskonałej jakości aparatów i intuicyjnego systemu Android. Urządzenie wyposażone jest w 6,1-calowy ekran o częstotliwości odświeżania 120 Hz, który zapewnia niesamowitą płynność obrazu, idealną do przeglądania multimediów i grania. Telefon wspiera także technologię 5G, co gwarantuje szybki dostęp do internetu, idealny dla osób, które są stale w ruchu.



Cechy, które wyróżniają Google Pixel 8a:



Wydajny procesor i 8 GB pamięci RAM

Aparat o wysokiej jakości, który pozwala uchwycić szczegóły nawet w trudnych warunkach oświetleniowych

Bateria, która wytrzymuje cały dzień intensywnego użytkowania Jeśli poszukujesz smartfona o niezawodnej wydajności i wysokiej jakości aparatu, zwróć uwagę na Google Pixel 8a. Obecnie w Media Expert kupisz go taniej z kodem BW1810-031224.



4. Garett GRC Style Gold Steel – klasyczny smartwatch z nowoczesnymi funkcjami



Garett GRC Style Gold Steel to elegancki smartwatch, który doskonale łączy klasyczny styl z nowoczesnymi technologiami. Stworzony dla osób, które cenią sobie zarówno estetykę, jak i funkcjonalność, model ten wyposażony jest w szereg funkcji zdrowotnych, takich jak monitor tętna, krokomierz czy monitor snu. Dzięki temu, Garett GRC Style Gold Steel nie tylko świetnie wygląda, ale również wspiera zdrowy styl życia.



Funkcje, które oferuje Garett GRC Style Gold Steel: Elegancki wygląd, który sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje

Funkcje monitorujące zdrowie, w tym pomiar tętna i monitor snu

Długi czas pracy na jednym ładowaniu, co czyni go wygodnym rozwiązaniem na co dzień Dla osób, które szukają stylowego dodatku oraz praktycznego urządzenia do monitorowania zdrowia, świetnym wyborem będzie Garett GRC Style Gold Steel. Warto wykorzystać okazję i kupić go z dodatkową zniżką, korzystając z kodu BW1810-031224.



5. Acer ANV16-41 – notebook do zadań specjalnych



Acer ANV16-41 to laptop, który został stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Dzięki obecności wydajnej karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4050 oraz procesorowi AMD Ryzen 5, sprzęt ten poradzi sobie z najbardziej zaawansowanymi zadaniami, takimi jak edycja filmów, grafiki, czy granie w nowe gry komputerowe. Dodatkowo, ekran o częstotliwości odświeżania 165 Hz zapewnia płynny i wyraźny obraz, co z pewnością docenią miłośnicy gamingu i multimediów.



Cechy, które wyróżniają Acer ANV16-41: Mocny procesor AMD Ryzen 5 oraz karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4050

Duży, 16-calowy wyświetlacz o odświeżaniu 165 Hz

Wytrzymała konstrukcja oraz system chłodzenia, zapewniający stabilność pracy Acer ANV16-41 to sprzęt, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników, a aktualna promocja pozwala zakupić go w obniżonej cenie z kodem BW1810-031224. To inwestycja, która się opłaci – szczególnie, jeśli chcesz korzystać z wydajnego sprzętu przez lata.



Podsumowanie



Każdy z tych produktów to przykład wysokiej jakości i nowoczesnych technologii, które mogą ułatwić Twoje codzienne życie, zapewnić rozrywkę i wspomóc Cię w pracy. Dzięki specjalnemu kodowi promocyjnemu BW1810-031224 , oferowanemu przez Media Expert, masz możliwość zakupu ich w obniżonej cenie, co czyni tę okazję jeszcze bardziej atrakcyjną.



Zachęcamy także do regularnego sprawdzania dedykowanej strony promocyjnej Black Friday 2024, gdzie Media Expert co tydzień aktualizuje oferty, aby zagwarantować najlepsze promocje na rynku.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





