Rebel P20 z pełną kompatybilnością z ATX 3.1 teraz w kolorze białym

Autor: Adam | 08:15 Sharkoon Rebel P20 z pełną kompatybilnością z ATX 3.1 i zintegrowanym złączem 12V-2x6, zapewnia odpowiednią wydajność dla systemów sprzętowych wyposażonych także w nowoczesne karty graficzne. Laboratorium Cybenetics przyznało Rebelowi P20 certyfikat Gold za całkowitą wydajność wynoszącą co najmniej 87% przy napięciu 115 V i 89% przy 230 V, a także wydajność 5 VSB na poziomie 75%. Modele Rebel P20 o mocy 1000 i 1200 watów uzyskały nawet certyfikat Platinum. Rebel P20 jest wyposażony w wentylator 120 mm z certyfikatem cichej pracy i trybem Zero RPM. Przy niskim i umiarkowanym obciążeniu wentylator całkowicie przestaje się obracać, co pozwala na niemal bezgłośną pracę.



Dla większego porządku i lepszej organizacji wewnątrz obudowy komputera, Rebel P20 jest dostarczany z w pełni modułowym zestawem kabli. Dzięki temu do zasilacza podłączone są tylko te kable, które są rzeczywiście potrzebne. Rebel P20 jest wyposażony w japońskie kondensatory, stabilne konwertery rezonansowe LLC i technologię DC/DC, aby zapewnić bezawaryjną pracę. Rebel P20 posiada wiele funkcji ochronnych, takie jak np. ochrona przed przeciążeniem prądowym.



Rebel P20 jest teraz dostępny także w białym kolorze. Model o mocy 750 watów jest dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 109,90 euro, model 850 watów za 129,90 euro, model 1000 watów za 159,90 euro, a model 1200 watów za 189,90 euro.









