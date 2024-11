Wtorek 26 listopada 2024 Nowoczesne technologie dla wymagających użytkowników, sprawdź promocje na Media Expert Days!

Autor: Adam | 06:35 W dobie dynamicznego rozwoju technologii warto zwrócić uwagę na kilka ciekawych produktów, które mogą znaleźć zastosowanie zarówno w codziennym życiu, jak i w bardziej zaawansowanych zastosowaniach. Poniżej znajdziesz przegląd urządzeń dostępnych na rynku, które wyróżniają się funkcjonalnością i konkurencyjnymi cenami. Warto dodać, że z okazji Media Expert Days, wpisując kod ME-DAYS, możesz zakupić je w promocyjnych cenach. W przeglądzie znalazł się ASUS VivoBook X1500EA, DJI Mini 4K, GOPRO HERO11 Black, Galaxy Watch 7 oraz Monitor ACER Nitro 27".







Laptop ASUS VivoBook X1500EA-BQ3296W



Laptop ASUS VivoBook X1500EA-BQ3296W to propozycja dla osób, które szukają sprzętu do codziennych zastosowań. Wyposażony w procesor Intel Core i5-1135G7, 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB, sprawdzi się w pracy biurowej, nauce i rozrywce. Matryca IPS o przekątnej 15,6 cala i system Windows 11 Home oferują użytkownikowi komfort pracy.

Promocyjna cena: 1549 zł (po wpisaniu kodu ME-DAYS)



Dron DJI Mini 4K



Dron DJI Mini 4K to lekkie urządzenie ważące zaledwie 249 gramów, które umożliwia nagrywanie wideo w jakości 4K. Dzięki kompaktowym wymiarom i intuicyjnej obsłudze może być idealnym wyborem dla początkujących użytkowników, jak i bardziej doświadczonych entuzjastów fotografii lotniczej.

Promocyjna cena: 999 zł (po wpisaniu kodu ME-DAYS)



Kamera sportowa GOPRO HERO11 Black







Kamera GOPRO HERO11 Black to rozwiązanie dla aktywnych osób, które chcą rejestrować swoje przygody w najwyższej jakości. Dzięki wodoodporności, szerokim kącie widzenia i zaawansowanym funkcjom stabilizacji, urządzenie sprawdzi się w każdej sytuacji – od nurkowania po ekstremalne sporty.

Promocyjna cena: 1199 zł (po wpisaniu kodu ME-DAYS)



Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 7



Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 7 to elegancki zegarek, który łączy klasyczny design z funkcjami nowoczesnego urządzenia. Monitorowanie aktywności fizycznej, analiza snu czy możliwość odbierania powiadomień to tylko niektóre z jego zalet. Model w srebrnym kolorze z ekranem 44 mm pasuje zarówno na co dzień, jak i na bardziej formalne okazje.

Promocyjna cena: 949 zł (po wpisaniu kodu ME-DAYS)



Monitor ACER Nitro XF273M3bmiiprx



Monitor ACER Nitro XF273M3bmiiprx to sprzęt skierowany do graczy i osób wymagających szybkiej reakcji obrazu. Matryca IPS o rozdzielczości Full HD, odświeżanie na poziomie 180 Hz oraz czas reakcji 0,5 ms zapewniają płynność obrazu podczas dynamicznych rozgrywek. Uniwersalny design sprawia, że monitor może być również dobrym wyborem do pracy biurowej.

Promocyjna cena: 549 zł (po wpisaniu kodu ME-DAYS)



Wszystkie powyższe produkty są dostępne w promocyjnych cenach tylko w dniach 26 i 27 listopada po wpisaniu kodu ME-DAYS w trakcie składania zamówienia. Warto rozważyć ich zakup, szczególnie jeśli planujesz modernizację swojego sprzętu lub poszukujesz prezentu dla bliskiej osoby.



- - - - -







Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

