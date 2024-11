Czwartek 28 listopada 2024 Wyniki finansowe Nvidia - rekordowy przychód 35,1 mld USD

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 18:38 (1) Nvidia podała wyniki finansowe za zakończony 27 października 2024 roku ostatni kwartał fiskalny. Przychód firmy wyniósł w tym okresie rekordowe 35,1 miliarda dolarów, i był o 17 procent wyższy niż w poprzednim kwartale (wówczas 30,0 mld USD), i o 94 procent wyższy niż w tym samym kwartale przed rokiem (wówczas 18,1 mld USD). Natomiast w porównaniu do tego samego kwartału w 2022 roku (wtedy wyniósł 5,93 mld USD), był wyższy aż 6-krotnie. Zysk netto Nvidia w ostatnim kwartale wyniósł imponujące 19,31 mld USD, w porównaniu do 16,6 mld USD w poprzednim kwartale, 9,24 mld USD w tym samym kwartale przed rokiem i... 0,68 mld USD w tym samym kwartale 2022 roku.



Tym samym na przestrzeni dwóch lat zysk netto Nvidia wzrósł ponad 28 razy. Świetne wyniki finansowe to zasługa głównie działu Data Center oferującego serwerowe GPU do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją, za które Nvidia każe płacić grube miliony.



W ostatnim kwartale przychód działu Data Center wyniósł 30,3 mld USD, i był o 17 procent wyzszy niż w poprzednim kwartale, i o 112 procent wyższy niż w tym samym kwartale przed rokiem. Po odjęciu przychodu ze sprzedaży urządzeń sieciowych Quantum-2 InfiniBand, na sprzedaży samych serwerowych GPU Nvidia zarobiła prawie 30 miliardów dolarów, prawie 9 razy więcej niż ze sprzedaży konsumenckich kart GeForce.



Przychód działu Gaming oferującego wspomniane GeForce wyniósł w ostatnim kwartale "tylko" 3,3 mld USD, i zwiększył się o 14 procent w porównaniu do poprzedniego kwartału i o 15 procent w porównaniu do tego samego kwartału 2023 roku.



Dział Professional Visualization dostarczający rozwiązania do ścian wizyjnych, wizualizacji 3D, i oprogramowanie Omniverse, uzyskał przychód 486 mln USD - o 7 procent wyższy niż w poprzednim kwartale i o 17 procent wyższy niż w tym samym kwartale przed rokiem, a dział Automotive and Robotics dostarczający chipy do samochodów i robotów produkcyjnych uzyskał przychód 449 mln USD - o 30 procent wyższy niż w poprzednim kwartale i o 72 procent wyższy niż przed rokiem.



W aktualnym 4. kwartale fiskalnym, który potrwa do 26 stycznia 2025 roku, Nvidia spodziewa się przychodu w wysokości około 37,5 mld. USD.

