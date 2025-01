Wtorek 7 stycznia 2025 Intel zapowiada: Core Ultra 300 "Panther Lake" jeszcze w 2025 roku

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 17:33 Pod koniec ubiegłego (2024 roku) debiutowały pierwsze od trzech lat całkowicie nowe procesory Intela - Core Ultra serii 200 (nazwa kodowa Arrow Lake). W porównaniu do oferowanych przez wcześniejsze trzy lata Core 12. generacji, 13. generacji i 14. generacji (Alder Lake i Raptor Lake), nowe modele z serii Core Ultra 200 mają całkowicie nowe rdzenie x86 (Lion Cove i Skymont), modułową budowę oraz wbudowaną jednostkę NPU i układ graficzny z architekturą Xe2. Niestety, pomimo bardzo wielu zmian technicznych i całkowicie nowych rdzeni x86, wydajność procesorów z serii Core Ultra 200 rozczarowała. Promykiem nadziei dla Intela jest to, że następna generacja procesorów zadebiutuje dość szybko.



W trakcie targów CES szefostwo Intela poinformowało, że premiera kolejnej generacji procesorów, czyli Core Ultra 300 ma odbyć się jeszcze w 2025 roku. Będą to CPU o nazwie kodowej Panther Lake, które otrzymają kolejną generację wydajnych rdzeni o nazwie Cougar Cove, a liczba efektywnych rdzeni Skymont zostanie zwiększona z 16 do 24.



Do produkcji chipletu z rdzeniami x86 wykorzystana zostanie litografia Intel 18A, zamiast litografii TSMC 3nm jak w przypadku Core Ultra 200 (Arrow Lake). Ponadto na pokładzie Core Ultra 300 ma znaleźć się zintegrowany układ graficzny z architekturą Xe 3. generacji (prawdopodobnie produkowany przez TSMC w litgrafii 3nm - to dopisek redakcji).



Tym samym, w dużym skrócie procesory Core Ultra 300 z serii Panther Lake otrzymają wydajne rdzenie o większym wskaźniku IPC, oraz o 50 procent więcej (24 zamiast 16) efektywnych rdzeni Skymont, co oznacza, że będą to ponownie procesory 32 wątkowe (Arrow Lake ma 8 wydajnych + 16 efektywnych rdzeni i obsługuje 24 wątki).

