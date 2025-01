Czwartek 9 stycznia 2025 Obowiązkowe czujniki dymu i tlenku węgla – przegląd polecanych produktów

Autor: Adam | 21:15 21 listopada Minister Spraw Wewnętrznych podpisał rozporządzenie, które wprowadza powszechny obowiązek instalacji urządzeń wykrywających pożary i tlenek węgla we wszystkich nowych budynkach mieszkalnych. W kontekście tych przepisów wybór odpowiedniego czujnika staje się kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa domowników. W artykule przyjrzymy się trzem polecanym produktom, które możecie znaleźć w sklepie Media Expert.















Eura CD-45A2 V.5



Eura CD-45A2 V.5 to urządzenie przeznaczone do wykrywania tlenku węgla w powietrzu. Jego konstrukcja opiera się na prostej obsłudze i spełnianiu podstawowych wymagań bezpieczeństwa. Model ten jest zasilany baterią 9V, co czyni go mobilnym i niezależnym od zewnętrznych źródeł zasilania. Wbudowany alarm o głośności 85 dB jest wystarczająco donośny, aby zwrócić uwagę w sytuacji zagrożenia. Urządzenie posiada certyfikaty zgodności z normami bezpieczeństwa, co zwiększa zaufanie użytkowników do jego działania.



Jedną z cech tego modelu jest prostota montażu, która pozwala na jego szybkie uruchomienie bez konieczności angażowania specjalistów. Brak zaawansowanych funkcji, takich jak wyświetlacz cyfrowy czy integracja z innymi systemami, sprawia jednak, że jest to rozwiązanie skierowane do osób poszukujących prostego i ekonomicznego urządzenia. Czujnik wymaga regularnego sprawdzania stanu baterii, co może być uciążliwe dla niektórych użytkowników.



Eura CD-45A2 V.8



Eura CD-45A2 V.8 to model oferujący nieco więcej funkcji niż jego poprzednik. Główna różnica polega na obecności wyświetlacza LCD, który pozwala na monitorowanie poziomu tlenku węgla w czasie rzeczywistym. Urządzenie jest zasilane trzema bateriami AA, co może być bardziej wygodne ze względu na większą dostępność tego rodzaju baterii.



Wyświetlacz LCD stanowi dużą zaletę, szczególnie dla osób, które chcą mieć pełną kontrolę nad sytuacją w swoim domu. Dodatkowo model ten posiada funkcję testowania poprawności działania, co ułatwia regularne sprawdzanie sprawności czujnika. Alarm dźwiękowy o głośności 85 dB działa podobnie jak w wersji V.5, zapewniając podstawową ochronę akustyczną. Montaż urządzenia nie różni się znacząco od innych tego typu produktów, a jego obsługa pozostaje intuicyjna.



Pomimo tych zalet, większa liczba funkcji wiąże się z wyższą ceną, co może być istotnym czynnikiem dla osób z ograniczonym budżetem. Dla niektórych użytkowników bardziej zaawansowane funkcje mogą okazać się zbędne, co sprawia, że wybór między tym modelem a jego tańszym odpowiednikiem zależy od indywidualnych potrzeb.



EL Home SD-87A2



EL Home SD-87A2 to czujnik zaprojektowany z myślą o wykrywaniu dymu, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem dla osób, które chcą chronić się przed ryzykiem pożaru. Urządzenie jest zasilane baterią 9V i wyposażone w alarm dźwiękowy o głośności 85 dB. Jedną z istotnych cech tego modelu jest funkcja automatycznego testowania poprawności działania, która zwiększa jego niezawodność w dłuższym okresie użytkowania.



Prosta konstrukcja i łatwy montaż sprawiają, że czujnik może być szybko zainstalowany w różnych pomieszczeniach, takich jak kuchnia, salon czy sypialnia. Brak funkcji wykrywania tlenku węgla oznacza jednak, że urządzenie to nie zastąpi wszechstronnych czujników łączonych. Z tego powodu jest to bardziej uzupełnienie istniejącego systemu bezpieczeństwa niż jego pełnoprawna alternatywa.



Model EL Home SD-87A2 może być odpowiednim wyborem dla osób, które poszukują urządzenia skoncentrowanego wyłącznie na wykrywaniu dymu. Jego cena i funkcjonalność wydają się adekwatne do oferowanych możliwości, jednak warto pamiętać o konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń w przypadku ryzyka emisji czadu.



Podsumowanie



Wprowadzenie obowiązku instalacji czujników dymu i tlenku węgla skłania do wyboru urządzeń dostosowanych do specyfiki budynku oraz indywidualnych potrzeb.



Decydując się na zakup czujników, warto zwrócić uwagę na ich trwałość, sposób zasilania oraz zakres funkcji. Nowe przepisy wymagają od nas większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w domu, dlatego odpowiedni dobór urządzeń może mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia domowników.



- - - - -







Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.