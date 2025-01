Sobota 18 stycznia 2025 Superkomputer Hunter już działa

Autor: Adam | źródło: AMD | 11:22 W Centrum Superkomputerowe (HLRS) Uniwersytetu Stuttgarckiego oficjalnie uruchomiło Huntera, czyli nowy system wart 15 milionów Euro, którego napędzają rozwiązania AMD. Ten skonstruowany przez HPE i wykorzystujący akcelerowane procesory (APU) AMD Instinct MI300A superkomputer to istotny krok naprzód dla europejskich zdolności w dziedzinie sztucznej inteligencji i zarazem kolejny obok ENI i LUMI, którego moc obliczeniową zapewniają wyłącznie podzespoły AMD. Dzięki wiodącej wydajności i efektywności energetycznej AMD Instinct APU, które łączą w jednym układzie scalonym rdzenie CPU z układem GPU, superkomputer Hunter będzie światowej klasy systemem do dużej skali symulacji, AI i analityki danych wykorzystywanych w takich dziedzinach jak inżynieria, tworzenie modeli klimatu i pogody, badania biomedyczne, nauki materiałowe i innych.



"Cieszy nas pomyślna i długa współpraca z HLRS oraz to, że dzięki AMD Instinct napędzamy jeden z najbardziej zaawansowanych superkomputerów w Niemczech, jakim jest Hunter. Wspólnie z HPE i HLRS możemy z dumą przyznać, że torujemy drogę do ery eksaskalarnej." - powiedział Brad McCredie, starszy wiceprezes i główny menedżer ds. centrów danych i akcelerowanych procesorów w AMD.



Hunter jest przejściowym systemem, który ma za zadanie przygotować użytkowników do obsługi nadchodzącego eksaskalarnego superkomputera Harder planowanego na 2027 rok. Więcej informacji na jego temat można znaleźć tutaj. Obecnie AMD napędza 50% spośród dziesięciu najszybszych i 40% spośród najbardziej efektywnych energetycznie superkomputerów na świecie wg klasyfikacji Top500, w tym nr 1 i nr 2, czyli systemy El Capitan i Frontier.









