Sobota 18 stycznia 2025 Zaktualizowana recenzja o rozdział z G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 6400 MT/s

Autor: DYD | 23:45 Do recenzji platformy dodaliśmy nowy pierwszy rozdział o G.Skill Trident Z5 Neo o kodzie F5-6400J3039G16GX2-TR5NS. Należą do pamięci DDR5 zaprojektowanych z myślą o entuzjastach komputerowych i wymagających użytkownikach. Zestaw składa się z dwóch modułów o łącznej pojemności 32 GB (2x16 GB). Posiadają profil EXPO, umożliwiające na płytach AMD AM5 podbicie szybkości do 6400 MT/s (częstotliwość 3200 MHz) przy napięciu 1.40V i parametrach SPD 30-39-39-102. Wszystkie moduły z serii Trident Z5 Neo wyposażone są w radiator oraz dynamiczne oświetlenie RGB LED. Węcej o pamięciach znajdziecie tutaj.





