Wtorek 21 stycznia 2025 Zaktualizowana recenzja X870E Elite | Ryzen9 7900X: pierwsze testy

Autor: DYD | 23:27 Do recenzji naszej nowej platformy testowej opartej na płycie z chipsetem X870E, Ryzen9 7900X, Noctua NH-D15 i G.Skill DDR5 dodany został rozdział z pierwszymi testami z aplikacji AIDA 64, Cinebench 2024, Geekbench 6.3.0 Pro CPU Benchmark, PCMark 10 Extended benchmark. Po sprawdzeniu pamięci i ich stabilnej pracy w ustawieniu 6200MT/s można dalej kontynuować testy. Na razie jest gorąco, zwłaszcza na chipsecie... Szczegóły w artykule.





