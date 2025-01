Wtorek 28 stycznia 2025 Zaktualizowana recenzja X870E Elite | Ryzen9 7900X: ciąg dalszy o płycie

Autor: DYD | 14:04 Nastąpiła aktualizacja recenzji naszej nowej platformy testowej opartej na płycie z chipsetem X870E, Ryzen9 7900X, Noctua NH-D15 i G.Skill DDR5. Dodany został rozdział z częścią II opisu płyty głównej Aorus X870E Elite WiFi7. Dodatkowo są nowe informacje, jaki wpływ na temperatury chipsetu ma wpięcie dysku SSD w slot obsługiwany przez chipset w porównaniu slotu wspieranego przez procesor. Szczegóły w artykule.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.