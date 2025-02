Poniedziałek 3 lutego 2025 Nowe modele laptopów MSI Thin 15 i Dell Inspiron 15 w super cenach!

Autor: Adam | 20:02 W dzisiejszym artykule przyjrzymy się dwóm nowym laptopom dostępnym na rynku: MSI Thin 15 B12UC-2211PL oraz Dell Inspiron 15 3525-5523. Oba modele oferują interesujące specyfikacje, które mogą przyciągnąć uwagę.. MSI Thin 15 wyposażony jest w procesor Intel Core i5-12450H oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050, co zainteresuje graczy i profesjonalistów. Z kolei Dell Inspiron 15 posiada procesor AMD Ryzen 7 5700U i zintegrowaną grafikę AMD Radeon Graphics, co będzie atrakcyjne dla osób poszukujących wydajności w codziennych zadaniach. Warto również zwrócić uwagę na promocje dostępne w sklepie Media Expert, gdzie przy użyciu kodu PNW3101-060225 uzyskacie zniżki na te modele. Przyjrzyjmy się bliżej specyfikacjom i funkcjom obu laptopów, aby lepiej zrozumieć ich możliwości i potencjalne zastosowania.



MSI Thin 15 B12UC-2211PL



Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i5-12450H

Pamięć RAM: 16 GB DDR4 3200 MHz

Dysk SSD: 512 GB PCIe NVMe 4.0

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3050 oraz Intel UHD Graphics

Ekran: 15,6 cala, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, matryca IPS, odświeżanie 144 Hz

System operacyjny: Windows 11 Home







Wydajność

MSI Thin 15 B12UC-2211PL został wyposażony w procesor Intel Core i5-12450H, który posiada 8 rdzeni i obsługuje do 12 wątków. Taka konfiguracja zapewni płynne działanie podczas pracy wielozadaniowej oraz obsługi bardziej wymagających aplikacji. Dodatkowo, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 umożliwi uruchamianie współczesnych gier w zadowalającej jakości oraz wspierać procesy związane z obróbką grafiki czy wideo.



Ekran

Laptop posiada 15,6-calowy ekran o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) z matrycą IPS, co zapewni szerokie kąty widzenia oraz wierne odwzorowanie kolorów. Częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz będzie korzystna dla graczy, oferując płynniejsze wyświetlanie dynamicznych scen.



Konstrukcja i porty

MSI Thin 15 charakteryzuje się smukłą i lekką konstrukcją, co ułatwia jego transport i użytkowanie w różnych miejscach. Laptop wyposażony jest w standardowy zestaw portów, w tym USB typu A i C, HDMI oraz gniazdo audio, co zapewni kompatybilność z różnymi urządzeniami peryferyjnymi.



Promocja

W sklepie Media Expert dostępna jest promocja na model MSI Thin 15 B12UC-2211PL. Przy użyciu kodu PNW3101-060225 uzyskasz zniżkę na ten laptop. Szczegóły oferty dostępne są na stronie produktu: MSI Thin 15 B12UC-2211PL w Media Expert



Dell Inspiron 15 3525-5523



Specyfikacja techniczna

Procesor: AMD Ryzen 7 5700U

Pamięć RAM: 16 GB DDR4 3200 MHz

Dysk SSD: 512 GB PCIe NVMe

Karta graficzna: AMD Radeon Graphics

Ekran: 15,6 cala, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, matryca WVA, odświeżanie 120 Hz

System operacyjny: Windows 11 Home







Wydajność

Dell Inspiron 15 3525-5523 wyposażony jest w procesor AMD Ryzen 7 5700U, który posiada 8 rdzeni i obsługuje 16 wątków. Taka specyfikacja zapewni wydajność wystarczającą do codziennych zadań, takich jak przeglądanie internetu, praca z dokumentami czy oglądanie multimediów. Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon Graphics sprosta podstawowym zadaniom graficznym oraz mniej wymagającym grom.



Ekran

Laptop posiada 15,6-calowy ekran o rozdzielczości Full HD z matrycą WVA, która oferuje szerokie kąty widzenia i przyzwoite odwzorowanie kolorów. Częstotliwość odświeżania 120 Hz zapewni płynniejsze wyświetlanie treści w porównaniu do standardowych 60 Hz, co będzie zauważalne podczas oglądania filmów czy przeglądania internetu.



Porty i konstrukcja

Laptop ma porty USB, HDMI oraz gniazdo audio. Klasyczna konstrukcja sprawdzi się w codziennym użytkowaniu.



Promocja

Model ten dostępny jest w promocji w Media Expert. Przy użyciu kodu PNW3101-060225 kupisz go za 2399 zł. Szczegóły na stronie produktu: Dell Inspiron 15 3525-5523



- - - - -







Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





