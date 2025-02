Poniedziałek 3 lutego 2025 GPU-Z v2.62.0 dostępny do pobrania, wsparcie dla RTX 5090, RTX 5080

Autor: Adam | 18:21 Tech Power Up udostępnił nową wersję tworzonego przez nich narzędzia diagnostycznego GPU-Z. Wydanie numer 2.62.0 wprowadza pełne wsparcie dla mikroarchitektury NVIDIA Blackwell, w tym obsługę układów NVIDIA GeForce RTX 5090, RTX 5080, H200 NVL oraz RTX 5000 Ada Generation Embedded. Nowa wersja usprwnia nazewnictwo produktów Maxsun. Nową aplikację GPU-Z v2.62.0 pobrać można stąd.





