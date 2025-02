Środa 5 lutego 2025 Radeon RX 9070 XT i Radeon RX 9070 - AMD planuje premierę 6 marca

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 16:58 Firma AMD powiadomiła producentów kart graficznych, że oficjalna premiera kart Radeon RX 9070 XT i Radeon RX 9070 została zaplanowana na 6 marca. Tego dnia odbędzie się publikacja niezależnych testów połączona z dostępnością sklepową. Faktyczną premierę poprzedzić ma prezentacja nowych kart jaka będzie zorganizowana przez AMD pod koniec lutego. Karty Radeon RX 9070 XT i Radeon RX 9070 będą oparte na architekturze RDNA 4 i wyposażone w 4nm chip Navi 48 oraz 16 GB pamięci GDDR6.



Radeon RX 9070 XT będzie dysponował 4096 procesorami strumieniowymi, a Radeon RX 9070 nieco mniejszą liczbą (3840 lub 3584) oraz trochę wolniej taktowanym GPU. Wydajność jak i cena obu kart pozostaje na ten moment niewiadomą.





