Środa 5 lutego 2025 Słabe wyniki finansowe Intela w 4. kwartale i całym 2024 roku

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 09:58 Intel przedstawił wyniki finansowe odnotowane w 4. kwartale 2024 roku oraz w całym 2024 roku. W ubiegłym roku łączny przychód Intela wyniósł 53,1 mld dolarów, w porównaniu do 54,2 mld USD w 2023 roku, 63,1 mld USD w 2022 roku i 79,0 mld USD w 2021 roku. Niskie przychody i niska marża spowodowały, że Intel odnotował stratę - według metodologii GAAP strata netto Intela w 2024 roku to 18,8 mld USD, a bez uwzględnienia tej metodologii 0,6 mld USD. Dla porównania w 2023 roku Intel odnotował zysk netto 1,7 mld USD wyliczany metodą GAAP, i 4,4 mld USD przy wyliczeniu z pominięciem tej metody. Wyniki finansowe Intela są więc jeszcze gorsze niż uzyskane w 2023 roku, i znacznie gorsze niż trzy lata wcześniej w 2021 roku.



Wracając do ostatniego kwartału 2024 roku, przychód Intela wyniósł 14,3 mld USD,i był o 7 procent niższym niż w 4. kwartale 2023 roku. Spośród działów, Dział Client Computing, dostarczający procesory na rynek konsumencki odnotował w ostatnim kwartale przychód w wysokości 8,0 mld USD, o 9 procent niższy niż 4. kwartale 2023 roku (8,8 mld USD).



Dział Data Center and AI dostarczający procesory i inne urządzenia serwerowe odnotował przychód w wysokości 3,4 mld USD, względem 3,6 mld USD w tym samym kwartale przed rokiem. Warto tutaj dodać, że jeszcze w 2021 roku kwartalne przychody tego działu były ponad 2 razy wyższe i wynosiły 7-8 mld dolarów.



Dzial Network and Edge obejmujący dział urządzeń Internetu Rzeczy (Internet of Things) oraz inną działalność Intela w obrębie rozwiązań sieciowych wygenerował przychód w wysokości 1,6 mld USD - o 10 procent wyższy niż w 4. kwartale 2023 roku (wówczas niecałe 1,5 mld USD), jednak znacznie niższy niż w 4. kwartale 2022 roku (wówczas 2,1 mld USD). Pozostałe działy Intela, w tym dział Mobileye oferujący układy scalone dla samochodów, uzyskały przychód 1,0 mld USD, o 20 procent nższy niż w 4. kwartale 2023 roku.



Dział Intel Foundry Services uzyskał przychód zewnętrzny (od firm trzecich) w wysokości zaledwie 0,3 mld USD, a po uwzględnieniu płatności wewnętrznych za układy scalone produkowane dla innych działów Intela, jego łączny przychód to 4,5 mld USD, z czego do wyniku finansowego Intela wlicza się tylko owe 0,3 mld USD wpłat od firm trzecich.





W bieżącym 1. kwartale 2025 roku Intel spodziewa się bardzo niskiego przychodu w wysokości zaledwie 11,7-12,7 mld USD, oraz kolejnej straty netto.





