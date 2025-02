Wtorek 11 lutego 2025 Ryzen 9 9900X 3D i 9950X 3D oraz Radeon RX9070XT - prawdopodobne ceny

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:24 Na początku marca do oferty AMD trafią karty graficzne Radeon RX 9070 XT i Radeon RX 9070 z architekturą RDNA 4, oraz dwa nowe procesory adresowane dla graczy - 12 rdzeniowy Ryzen 9 9900X 3D i 16-rdzeniowy Ryzen 9 9950X 3D, obydwa z dodatkową pamięcią podręczną 3D V-Cache. Na niecały miesiąc przed premierą nowych CPU i GPU w sieci pojawiają się informacje na temat prawdopodobnych cen. Według nich Radeon RX 9070 XT zostanie wyceniony na 599 USD, i zaoferuje wydajność trochę niższą niż RTX 5070 Ti, przy cenie niższej o 150 dolarów.



W przypadku drugiej karty, czyli modelu Radeon RX 9070 jako prawdopodobną cenę wymienia się 449 do 499 USD, a jej głównym konkurentem ma być kosztujący 549 USD GeForce RTX 5070.



W przypadku procesorów Ryzen 9 9900X 3D Ryzen 9 9950X 3D, ich ceny mają wynosić odpowiednio: 599 USD i 699 USD, czyli o 100 i 50 dolarów więcej aniżeli procesorów Ryzen 9 9900X i Ryzen 9 9950X bez pamięci 3D V-Cache.





