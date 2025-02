Poniedziałek 24 lutego 2025 Intel ogłasza gotowość litografii 18A

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 21:26 (1) Intel poinformował o osiągnięciu przez jego najnowszą litografię 18A poziomu gotowości do rozpoczęcia testowej produkcji układów scalonych. Oznacza to zakończenie wszelkich prac związanych z opracowaniem tej litografii, poza dalszym doskonaleniem metod produkcji układów scalonych w celu poprawy ilości sprawnych chipów, czyli tzw. uzysku. Intel ogłosił również, że jest już gotowy na przyjęcie zamówień na układy scalone wytworzone w litografii 18A, i może dostarczyć próbki takich układów scalonych dla firm trzecich jeszcze w 1. połowie tego roku.



Tymczasem źródła zbliżone do producentów laptopów podają, że w ostatnim czasie otrzymali oni próbki inżynierskie przyszłych procesorów Core Ultra 300, o nazwie kodowej Panther Lake. Procesory te mają rdzenie x86 wytwarzane właśnie w najnowszej litografii 18A Intela, a laptopy z nimi mają trafić do sprzedaży jesienią tego roku lub najpóźniej na początku przyszłego roku,



Na koniec warto dodać, że w 2022 roku Intel zapowiadał, że pierwsze procesory wytwarzane w litografii 18A trafią na rynek w 2. połowie 2024 roku. Wygląda na to, że opóźnienie względem zaplanowanej daty wyniesie 4-5 kwartałów.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

to ciekawe (autor: piwo1 | data: 25/02/25 | godz.: 13:51 )

a zaraz potem dowiadujemy sie ze w tym procesie nei da sie produkowac bo uzysk to raptem 20-30%. o co chodzi w tym intelu to chyba nikt z zewnatrz nie rozkmini.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.