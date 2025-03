Środa 26 lutego 2025 Nadchodzące smartfony Samsunga z serii "A" oraz świetna promocja

Autor: Adam | 23:33 Samsung przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowych urządzeń z serii Galaxy A, które mają zadebiutować w marcu 2025 roku. Dodatkowo, wraz premierą nowych smartfonów z serii Galaxy A, Media Expert przygotował specjalną promocję, o której piszemy w artykule. Przyjrzymy się bliżej teraz słuchawkom, które będą oferowane we wspomnianej promocji.











Wstęp



Galaxy Buds FE to najnowsze słuchawki bezprzewodowe od Samsung. Zostały zaprojektowane z myślą o codziennym użytkowaniu, oferując wysoką jakość dźwięku i wygodę.



Design i ergonomia



Galaxy Buds FE wyróżniają się nowoczesnym designem i ergonomiczną budową, która sprawia, że słuchawki doskonale leżą w uszach. Dostępne są w grafitowym kolorze, który nadaje im elegancki wygląd.







Funkcje



Słuchawki wyposażone są w aktywną redukcję szumów (ANC), co pozwala na wyciszenie dźwięków otoczenia i skupienie się na muzyce. Dodatkowo, Galaxy Buds FE oferują tryb Ambient Sound, dzięki któremu można usłyszeć dźwięki otoczenia bez zdejmowania słuchawek.



Jakość dźwięku



Dzięki zaawansowanym przetwornikom, Galaxy Buds FE zapewniają czysty i wyraźny dźwięk z głębokim basem. Słuchawki są kompatybilne z kodekami AAC i SBC, co gwarantuje wysoką jakość dźwięku bez względu na źródło.



Bateria



Galaxy Buds FE oferują do 6 godzin pracy na jednym ładowaniu, a etui ładujące wydłuża ten czas do 21 godzin. Słuchawki wspierają szybkie ładowanie, co pozwala na zyskanie dodatkowych godzin odsłuchu w krótkim czasie.



Podsumowanie



Galaxy Buds FE to interesujący wybór dla osób szukających wygodnych i funkcjonalnych słuchawek bezprzewodowych. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak aktywna redukcja szumów i tryb Ambient Sound, stanowią doskonałą propozycję do codziennego użytku.

Sprawdź produkt.



Promocja w Media Expert



W związku z premierą nowych smartfonów z serii Galaxy A, Media Expert przygotowuje specjalną promocję. Pod adresem Media Expert można zapisać się na listę, aby odebrać dodatkowe 50 zł rabatu oraz słuchawki Galaxy Buds FE przy zakupie premierowych urządzeń. Promocja ta jest doskonałą okazją! Zapisz się na listę już dziś, bo premiera jest blisko 03.03. 2025!



- - - - -











Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem Media Expert





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.