Środa 26 marca 2025 CEO Intela mówi o zwolnieniach i CPU, ale nie wspomina ani słowem o GPU

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 07:59 W liście do akcjonariuszy CEO Intela, Lip-Bu Tan nakreślił plany dla kierowanego przez niego przedsiębiorstwa na nadchodzące miesiące. Dowiadujemy się z nich, że Chipzilla chce dokonać przeglądu swojego biznesu, uprościć niektóre procedury i stworzyć bardziej konkurencyjną linię produktów detalicznych. W planach jest też obcięcie zatrudnienia o 15% i redukcja kosztów o 10 miliardów dolarów. Niebiescy skupiają się też mocniej na układach CPU dla laptopów. W tym roku ma się pojawić rodzina Panther Lake, a w przyszłym zadebiutują Nova Lake.



Co prawda Intel o tym nie wspomina, ale w tzw. międzyczasie planowane są też odświeżone Arrow Lake dla desktopów i zapewne kolejne generacje nowych CPU dla blaszaków. Jednak to co przykuwa największą uwagę to całkowity brak wzmianki o nowych GPU. Dodajmy do tego fakt, że nie słyszymy też o nich w nieoficjalnych informacjach oraz ploteczkach i wyjdzie nam, że Intel może w ogóle wycofać się z rywalizacji na tym polu z AMD i Nvidią. A przynajmniej na jakiś czas. Byłaby to spora strata, zwłaszcza, że sterowniki do kart z rodziny Arc są coraz lepsze.



Pełny raport wraz z listem do akcjonariuszy znajdziecie TUTAJ





