Laptop do gier i pracy? ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR-R7161W w super cenie

Autor: Adam | 06:26 ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR-R7161W to laptop z segmentu urządzeń skierowanych do osób z wysokimi wymaganiami. Jest wydajny i stworzony do zadań specjalnych. A dodatkowo od 20 kwietnia 2025 roku dostępny jest na Media Expert w obniżonej cenie. Możesz również uzyskać bonusy w postaci rabatów na przyszłe zakupy, a także 100zł rabatu na zakupy w aplikacji. Sprawdź!



ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR-R7161W to jeden z modeli, który producent kieruje do użytkowników oczekujących nie tylko wydajności, ale również określonego zestawu funkcjonalności. Model ten bazuje na procesorze AMD Ryzen 7 7435HS, który należy do grupy jednostek obliczeniowych z serii Phoenix. Charakteryzuje się on 8 rdzeniami i 16 wątkami, co w połączeniu z taktowaniem dochodzącym do 4,7 GHz przekłada się na możliwości, które znajdą zastosowanie w wielu scenariuszach użytkowania.







Wspomniany procesor współpracuje z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050 z obsługą technologii DLSS 3. Jest to układ graficzny ze średniego segmentu, który posiada 6 GB pamięci GDDR6. Z punktu widzenia zastosowań praktycznych, umożliwia on płynne uruchamianie wielu nowszych tytułów gier w rozdzielczości Full HD przy zachowaniu odpowiedniego balansu pomiędzy detalami graficznymi a płynnością animacji. Wsparcie DLSS 3 pozwala na zwiększenie liczby klatek na sekundę poprzez rekonstrukcję obrazu, co ma znaczenie w grach, które są bardziej wymagające graficznie.



Laptop został wyposażony w 15,6-calowy ekran o rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz to wartość, która zostanie doceniona przede wszystkim przez użytkowników grających w gry typu FPS lub inne dynamiczne produkcje, gdzie kluczowa jest szybka reakcja i płynny obraz. Zastosowanie matrycy IPS ma wpływ na kąty widzenia oraz odwzorowanie kolorów, co ma znaczenie nie tylko w grach, ale także w przypadku pracy z multimediami.



W kwestii pamięci operacyjnej producent zdecydował się na montaż 16 GB RAM typu DDR5. Pamięć ta pracuje z częstotliwością 4800 MHz, co przekłada się na szybki dostęp do danych i lepszą współpracę z nowoczesnymi aplikacjami. Dysk SSD o pojemności 1 TB zapewnia wystarczająco dużo miejsca do przechowywania gier, danych oraz oprogramowania użytkowego. Korzystanie z dysków SSD pozytywnie wpływa także na czas uruchamiania systemu i aplikacji.



Od 20 kwietnia 2025 roku model ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR-R7161W dostępny jest w obniżonej cenie wynoszącej 3999 zł. Najniższa cena tego laptopa z ostatnich 30 dni wynosiła 4299 zł. Promocja obowiązuje w sklepie Media Expert i z pewnością zainteresuje osoby szukające wydajnego sprzętu.



Dodatkowo, ten laptop bierze udział w kilku innych akcjach promocyjnych organizowanych przez Media Expert. W ramach jednej z nich możliwe jest uzyskanie kodu rabatowego o wartości dwóch rat do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Szczegóły dotyczące tej oferty znajdują się na stronie internetowej sklepu i dotyczą również innych produktów objętych finansowaniem 30 rat 0%.



Druga z dostępnych akcji dotyczy zakupów dokonanych przez aplikację mobilną Media Expert. Klienci mogą uzyskać do 100 zł rabatu przy spełnieniu określonych warunków, takich jak minimalna wartość koszyka.

Podsumowując, ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR-R7161W to laptop, który dzięki swojej konfiguracji może sprawdzić się w różnych zastosowaniach – od grania, przez tworzenie treści, aż po bardziej intensywną pracę biurową. Obniżona cena oraz dodatkowe promocje to dodatkowy argument dla osób, które rozważają zakup sprzętu w najbliższym czasie.



