Środa 16 kwietnia 2025 ICOOOK taniej i jeszcze przystawka za 1 zł!

Autor: Adam | 23:01 Wielofunkcyjne roboty kuchenne to urządzenia, które stopniowo wypierają z kuchni pojedyncze sprzęty przeznaczone do konkretnych zadań. W Media Expert znajdziesz wyjątkowe modele robotów ICoook. Teraz dodatkowo w promocji – taniej i z przystawka za 1zł „Spełnij swoje kulinarne marzenia”. Sprawdź!



Media Expert zaprasza do skorzystania z promocji „ICOOOK – Spełnij swoje kulinarne marzenia”, oferując zaawansowane roboty kuchenne ICOOOK, które zrewolucjonizują Twoje gotowanie.



ICOOOK 3.0 PLUS MRK-48P (WiFi) nie tylko kupisz za jedyne 2499 zł (Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2 799,99 zł), a dodatkowo możesz za 1 zł otrzymać przystawkę do obierania ziemniaków ICOOOK MRK-IC-03 lub przystawkę do wyciskania cytrusów ICOOOK MRK-IC-02.

Natomiast kupując model ICOOOK MRK-48 (WiFi) za 2855 zł można za 1 zł otrzymać przystawkę do obierania ziemniaków ICOOOK MRK-IC-03 lub przystawkę do wyciskania cytrusów ICOOOK MRK-IC-02 lub przystawkę do krojenia w kostkę ICOOOK MRK-IC-01.



Aby wziąć udział w promocji, wystarczy przy zakupie wybranego termorobota wielofunkcyjnego użyć odpowiedniego kodu, a następnie wybrać w koszyku przystawkę, która zostanie dodana do zamówienia za 1 zł.



Innowacyjne funkcje robotów ICOOOK







Roboty ICOOOK to nowoczesne urządzenia, które łączą funkcje gotowania, ważenia, miksowania i krojenia w jednym. Dzięki połączeniu z domowym Wi-Fi, użytkownicy mają dostęp do rozbudowanej bazy przepisów, która regularnie się aktualizuje, oferując nowe kulinarne inspiracje. Precyzyjne instrukcje krok po kroku sprawiają, że przygotowanie smacznych i urozmaiconych dań staje się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej .



Solidne wykonanie i akcesoria



Roboty ICOOOK charakteryzują się solidnym wykonaniem, wykorzystując stal nierdzewną i szkło, co zapewnia trwałość i estetykę. Dodatkowe akcesoria, takie jak krajarki czy blendery, zwiększają funkcjonalność urządzeń, umożliwiając przygotowanie różnorodnych potraw.



Korzyści z zakupu



Kupując robot ICOOOK w Media Expert, możesz liczyć na atrakcyjne ceny, darmową dostawę oraz możliwość zakupu na raty 0%. To doskonała okazja, aby zainwestować w urządzenie, które ułatwi codzienne gotowanie i pozwoli odkrywać nowe kulinarne horyzonty. Nie przegap i spełnij swoje kulinarne marzenia z robotami ICOOOK od Media Expert.



Poznaj modele ICOOOK



Model ICOOOK 3.0 PLUS MRK-48P to sprzęt, który oferowany jest w promocyjnej cenie 2499 zł (najniższa cena sprzed 30 dni wynosi 2799,99zł). Urządzenie wyposażono w funkcję gotowania, wbudowaną wagę, możliwość podłączenia do sieci Wi-Fi oraz dostęp do bazy przepisów. Zastosowano w nim również funkcję krojenia w kostkę, co może być pomocne przy przygotowywaniu zup, sałatek czy składników do potraw jednogarnkowych.



Z kolei ICOOOK PRO MRK-58 to model, który został wyceniony na 2799 zł (najniższa cena sprzed 30 dni wynosi 2999zł). W tym przypadku mamy do czynienia z nieco bardziej rozbudowaną funkcjonalnością. Model PRO wyposażono dodatkowo w funkcję air fryera, co umożliwia przygotowanie potraw z minimalną ilością tłuszczu. Jest to opcja, która może być interesująca dla osób zwracających uwagę na kaloryczność posiłków .



Trzeci model to ICOOOK MRK-48 (WiFi) oferowany za 2855zł. Ten robot łączy funkcje wielu sprzętów kuchennych, oferując użytkownikom szeroki wachlarz możliwości kulinarnych. Wyposażony jest w mocny silnik o mocy 1800 W oraz misę roboczą o pojemności 3 litrów, co umożliwia przygotowanie posiłków dla całej rodziny. Urządzenie oferuje 14 automatycznych programów, w tym gotowanie, gotowanie na parze, gotowanie ryżu, podgrzewanie, rozdrabnianie, siekanie, sous vide i szatkowanie, co sprawia, że jest niezwykle wszechstronne. Dodatkowo, funkcje takie jak Revers i Turbo zwiększają jego funkcjonalność. Robot posiada 10-calowy wyświetlacz, który zapewnia komfortową obsługę oraz dostęp do ponad 700 darmowych przepisów dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej. Wbudowana waga pozwala na precyzyjne odmierzanie składników, co jest kluczowe w przygotowywaniu potraw.





- - - - -





Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem Media Expert





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.