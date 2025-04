Niedziela 20 kwietnia 2025 Laptop HP 15s-fq5533nw taniej od 20 kwietnia - sprawdź szczegóły tej świetnej promocji!

Autor: Adam | 07:02 HP 15s-fq5533nw to laptop wyposażony w procesor Intel Core i5-1235U, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Model ten posiada ekran o przekątnej 15,6 cala z matrycą SVA i rozdzielczością Full HD. Od 20 kwietnia 2025 roku w Media Expert rozpoczyna się promocja, w ramach której laptop ten będzie dostępny w cenie 1999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosiła 2299 zł). Dodatkowo, produkt ten bierze udział w akcjach umożliwiających uzyskanie kodu na kolejne zakupy o wartości 2 rat oraz do 100 zł rabatu na zakupy w aplikacji. Warto zatem przyjrzeć się bliżej specyfikacji tego modelu oraz warunkom aktualnych promocji.



HP 15s-fq5533nw to laptop wyposażony w procesor Intel Core i5-1235U, który należy do 12. generacji procesorów Intel. Notebook spełni oczekiwania użytkowników poszukujących sprzętu do codziennych zadań, takich jak praca biurowa, przeglądanie internetu czy korzystanie z multimediów.







Laptop posiada 16 GB pamięci RAM typu DDR4 o taktowaniu 3200 MHz. Taka ilość pamięci operacyjnej umożliwia sprawne działanie systemu operacyjnego oraz aplikacji użytkownika. Dysk SSD o pojemności 512 GB zapewnia szybki dostęp do danych oraz krótki czas uruchamiania systemu i programów.



Ekran o przekątnej 15,6 cala wykorzystuje matrycę SVA i oferuje rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 pikseli). Matowa powłoka ekranu pomaga w redukcji odblasków, co jest korzystne podczas pracy w różnych warunkach oświetleniowych. Zintegrowana karta graficzna Intel Iris Xe Graphics obsługuje podstawowe zadania graficzne oraz odtwarzanie multimediów.



Laptop wyposażony jest w system operacyjny Windows 11 Home, który oferuje nowoczesny interfejs użytkownika oraz dostęp do najnowszych funkcji systemowych. Obudowa urządzenia utrzymana jest w kolorze srebrnym, a klawiatura posiada układ QWERTY z blokiem numerycznym. Laptop wyposażono także w touchpad z obsługą gestów wielodotykowych.



W zakresie łączności, HP 15s-fq5533nw oferuje moduły Wi-Fi oraz Bluetooth, co umożliwia bezprzewodowe połączenie z internetem oraz innymi urządzeniami. Porty dostępne w laptopie to m.in. USB typu A, USB typu C, HDMI oraz gniazdo audio. Urządzenie posiada również kamerę internetową oraz mikrofon, co pozwala na prowadzenie wideokonferencji.



Od 20 kwietnia 2025 roku w Media Expert rozpoczyna się promocja na wiele produktów, w ramach której laptop HP 15s-fq5533nw będzie dostępny w cenie 1999 zł. Najniższa cena tego modelu z ostatnich 30 dni wynosiła 2299 zł. Promocja ta może zainteresować osoby planujące zakup nowego laptopa w najbliższym czasie.



Dodatkowo, produkt ten bierze udział w promocji "30 rat 0% i kod na kolejne zakupy", w ramach której można uzyskać kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. Kolejną ofertą jest możliwość uzyskania do 100 zł rabatu na zakupy w aplikacji Media Expert, co jest dodatkowym atutem dla nowych użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej.



Podsumowując, HP 15s-fq5533nw to laptop, który oferuje zestaw parametrów odpowiednich do codziennego użytku. Obecna promocja w Media Expert oraz dodatkowe oferty rabatowe czynią ten model atrakcyjnym wyborem dla osób poszukujących nowego sprzętu komputerowego.



- - - - -





Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem Media Expert





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.