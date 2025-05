Środa 7 maja 2025 Mocny pecet MAD DOG z Radeon RX 7700 XT na Dzień Dziecka. Sprawdź prezent w supercenie

Autor: Adam | 16:48 Komputer MAD DOG ENDORFY500ARGB-A15DR32 z procesorem AMD Ryzen 5 7500F i kartą graficzną Radeon RX 7700 XT to jeden z modeli dostępnych w ofercie Media Expert. To świetna propozycja na prezent z okazji Dnia dziecka. Sprawdź, co oferuje!



Dodatkowo, po rejestracji zakupu, użytkownik może otrzymać grę Monster Hunter Wilds. Idealne dopełnienie prezentu!. Jednak to nie jedyna propozycja sklepu Media Expert na Dzień Dziecka – zapoznaj się z pozostałymi produktami i wybierz upominek, który sprawi obdarowanemu radość!



Teraz sprawdźmy, co zyskujesz dzięki temu modelowi! Komputer MAD DOG ENDORFY500ARGB-A15DR32 został wyposażony w 32 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności 1 TB. Taka konfiguracja daje możliwość wykorzystania urządzenia zarówno do zadań biurowych, jak i do grania czy tworzenia treści multimedialnych.



Procesor AMD Ryzen 5 7500F – stabilna podstawa systemu



W zestawie zastosowano sześciordzeniowy procesor AMD Ryzen 5 7500F o bazowym taktowaniu 3,7 GHz, z możliwością zwiększenia do 5,0 GHz w trybie boost. Układ ten oparty jest na architekturze Zen 4 i korzysta z litografii 5 nm. Taka specyfikacja pozwala na płynne działanie aplikacji użytkowych, programów do obróbki grafiki czy wideo oraz wielu tytułów gier. Procesor nie posiada zintegrowanej grafiki, dlatego zestaw został uzupełniony o dedykowaną kartę graficzną Radeon RX 7700 XT.



Karta graficzna Radeon RX 7700 XT – wydajność w grach i pracy kreatywnej



Zastosowana karta graficzna Radeon RX 7700 XT bazuje na architekturze RDNA 3 i została wyposażona w 12 GB pamięci GDDR6. Dzięki temu nadaje się do obsługi gier w rozdzielczości 1440p, a także może być wykorzystana w programach graficznych, montażu wideo i zadaniach renderujących. Obecność wsparcia dla technologii takich jak ray tracing czy AMD FidelityFX Super Resolution sprawia, że użytkownik może liczyć na dodatkowe opcje konfiguracji obrazu w zależności od wymagań danego tytułu.







32 GB RAM i 1 TB SSD – pamięć operacyjna i magazyn danych



Komputer został wyposażony w 32 GB pamięci RAM DDR5, co pozwala na pracę z wieloma programami jednocześnie bez zauważalnych spadków wydajności. W przypadku gier lub pracy z dużymi plikami multimedialnymi taka ilość RAM-u zapewnia odpowiedni zapas mocy. Szybki dysk SSD NVMe o pojemności 1 TB pozwala na błyskawiczne uruchamianie systemu, gier i aplikacji. Użytkownik ma również możliwość rozbudowy pamięci masowej dzięki dodatkowemu miejscu na drugi nośnik danych.



Obudowa ENDORFY Signum 300 ARGB – funkcjonalność i wentylacja



Obudowa ENDORFY Signum 300 ARGB zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza dzięki zastosowaniu czterech wentylatorów oraz przestronnej konstrukcji ułatwiającej montaż dodatkowych komponentów. Przezroczysty panel boczny pozwala obserwować wnętrze zestawu, a podświetlenie ARGB może być dostosowane do preferencji użytkownika. Konstrukcja obudowy umożliwia zamontowanie chłodzenia wodnego, co może być istotne dla osób planujących podkręcanie procesora lub karty graficznej.



Łączność i porty – wszechstronność zastosowań



Zestaw wyposażono w kartę sieciową Wi-Fi, co pozwala na bezprzewodowe łączenie się z internetem bez potrzeby użycia dodatkowych adapterów. Oprócz tego komputer posiada szereg złącz – w tym USB 3.2, HDMI, DisplayPort, wejścia audio oraz port LAN. Zróżnicowany zestaw portów ułatwia podłączenie monitorów, urządzeń peryferyjnych oraz zewnętrznych nośników danych. Takie rozwiązanie zwiększa funkcjonalność zestawu zarówno w zastosowaniach domowych, jak i półprofesjonalnych.





Podsumowanie



Komputer MAD DOG ENDORFY500ARGB-A15DR32 to propozycja od sklepu Media Expert, jako prezentu na Dzień Dziecka. Zestaw skonfigurowany z myślą o szerokim zakresie zastosowań – od codziennego użytku, przez gry, aż po bardziej wymagające zadania kreatywne. Dzięki zastosowaniu komponentów takich jak AMD Ryzen 5 7500F, Radeon RX 7700 XT, 32 GB RAM i 1 TB SSD, urządzenie sprosta oczekiwaniom technicznym. Dodatkowe opcje takie jak Wi-Fi, podświetlana obudowa czy zestaw portów zwiększają jego użyteczność. Dzień Dziecka i możliwość otrzymania gry to świetna okazja do zakupu. Sprawdź szczegóły oferty w Media Expert.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





