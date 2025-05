Środa 7 maja 2025 Zestaw Nintendo Switch Lite z okazji Dnia Dziecka – konsola, gra i NS online w jednym pakiecie

Autor: Adam | 07:00 Konsola Nintendo Switch Lite w kolorze turkusowym to przenośna wersja znanego systemu do gier, przeznaczona wyłącznie do trybu handheld. W tej edycji użytkownik otrzymuje preinstalowaną grę Animal Crossing: New Horizons, która skupia się na symulacji życia na wyspie. Zestaw zawiera również 12-miesięczną subskrypcję Nintendo Switch Online, umożliwiającą dostęp do rozgrywki sieciowej oraz klasycznych tytułów NES i SNES. Z okazji Dnia Dziecka konsola jest dostępna w atrakcyjnej cenie w Media Expert. To świetny pomysł na prezent! Dodatkowo można wybrać wariant z dołączonymi słuchawkami HyperX Cloud Mini.





Switch Lite – kompaktowy wariant konsoli Nintendo



Nintendo Switch Lite to urządzenie przeznaczone wyłącznie do rozgrywki mobilnej. Konsola nie oferuje możliwości podłączenia do telewizora, co odróżnia ją od standardowej wersji Switch. Dzięki temu model Lite jest lżejszy i bardziej poręczny, co sprzyja grze poza domem. Urządzenie wyposażone jest w stały, 5,5-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1280x720 pikseli. Stała konstrukcja zintegrowanych kontrolerów po bokach eliminuje potrzebę osobnych Joy-Conów. Taka forma sprawia, że konsola może być wygodniejsza dla osób grających głównie w podróży lub w miejscach bez dostępu do większego ekranu.







Preinstalowana gra Animal Crossing: New Horizons



W zestawie znajduje się cyfrowa wersja gry Animal Crossing: New Horizons, która pozwala użytkownikowi na rozwijanie wyspy, zarządzanie jej zasobami i interakcję z postaciami NPC oraz innymi graczami online. Gra opiera się na otwartej strukturze rozgrywki i nie posiada wyznaczonego celu końcowego. Użytkownik sam decyduje, w jaki sposób chce spędzać czas – może sadzić rośliny, ozdabiać przestrzeń, łowić ryby czy uczestniczyć w wydarzeniach sezonowych. Tytuł ten bywa wybierany ze względu na swobodę działania i spokojne tempo gry.



Roczna subskrypcja Nintendo Switch Online



Do zestawu dołączona jest także 12-miesięczna subskrypcja Nintendo Switch Online. Usługa ta umożliwia granie online w tytuły wieloosobowe, zapisywanie danych w chmurze oraz dostęp do klasycznych gier z konsol NES i SNES. Użytkownicy mogą również korzystać z aplikacji mobilnej Nintendo Switch Online do komunikacji głosowej i planowania rozgrywek. Subskrypcja obejmuje pełny rok dostępu, co może być istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacji.



Wariant z dołączonymi słuchawkami HyperX Cloud Mini



Dostępna jest również wersja zestawu zawierająca słuchawki HyperX Cloud Mini, przystosowane do mobilnej rozgrywki. Zostały one zaprojektowane z myślą o wygodzie - są lekkie i kompatybilne z urządzeniami mobilnymi oraz konsolami. Wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie rozmów głosowych w grach online. Taki zestaw może być wygodnym rozwiązaniem dla graczy planujących korzystać z funkcji sieciowych konsoli.





Możliwości rozgrywki i kompatybilność



Nintendo Switch Lite współpracuje z większością gier dostępnych na platformę Nintendo Switch, które wspierają tryb handheld. Gry niewspierające tego trybu wymagają osobnego kontrolera Joy-Con, podłączanego bezprzewodowo. Konsola obsługuje funkcje sieciowe, lokalny multiplayer oraz dostęp do eShopu, w którym można pobierać cyfrowe wersje gier i aplikacji. Dostępność Animal Crossing oraz subskrypcji Nintendo Switch Online od momentu uruchomienia sprawia, że użytkownik ma możliwość rozpoczęcia rozgrywki bez dodatkowych zakupów.



Design i mobilność



Wariant kolorystyczny turkusowy to jedna z kilku wersji dostępnych w serii Switch Lite. Urządzenie jest kompaktowe i mieści się w większości etui przeznaczonych do przenoszenia konsol. Akumulator pozwala na od 3 do 7 godzin pracy, w zależności od używanej gry. Port ładowania USB-C oraz gniazdo słuchawkowe ułatwiają korzystanie z konsoli w różnych warunkach – zarówno podczas podróży, jak i w domu.



Podsumowanie



Konsola Nintendo Switch Lite w zestawie z Animal Crossing: New Horizons oraz roczną subskrypcją Nintendo Switch Online to opcja skierowana do osób poszukujących przenośnej formy rozgrywki. Wariant z dołączonymi słuchawkami HyperX Cloud Mini rozszerza możliwości komunikacyjne i audio. Atrakcyjna cena z okazji Dnia Dziecka z pewnością przykuwa uwagę. Konsola wspiera popularne tytuły i oferuje dostęp do usług sieciowych, co sprawia, że może znaleźć zastosowanie zarówno u młodszych graczy, jak i u dorosłych. Jeżeli szukasz inspiracji na prezenty z okazji Dnia Dziecka koniecznie zajrzyj na stronę Media Expert!





