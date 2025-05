Poniedziałek 5 maja 2025 Microsoft rozpoczął dystrybucję obligatoryjnej poprawki Windows 11 24H2

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 07:28 Microsoft poinformował, że aktualizacja Windows 11 24H2 (tzw. „2024 Update”) weszła w końcową fazę wdrażania i wkrótce zostanie wrzucona w główny kanał Windows Update. Opisywana poprawka jest oznaczana jako obowiązkowa, co oznacza, że zostanie ona automatycznie pobrana oraz zainstalowana na milionach komputerów z Windows 11 Home i Pro na całym świecie. Jej dystrybucja ruszyła na początku maja i obejmie każdy komputer z systemami Windows 11 w wersjach 21H2, 22H2, 23H2, a nawet Windows 10. Wyjątkiem są maszyny zarządzane zdalnie za pomocą Active Directory.



Po pobraniu będzie można opóźnić instalację o maksymalnie cztery tygodnie. W razie potrzeby można też całkowicie zablokować aktualizację za pomocą wiersza poleceń lub lokalnych zasad.



Nowa wersja systemu wprowadza wiele poprawek, w tym m.in. bardziej intuicyjny mechanizm wyszukiwania zaszyty w Eksploratorze plików, funkcje skupienia w aplikacji Zegar oraz ulepszony system przyciągania okien (tzw. Snap Layouts). Użytkownicy komputerów Copilot+ PC otrzymają też dodatkowe funkcje wspierane przez sztuczną inteligencję, które będą stopniowo udostępniane w zależności od procesora i regionu.



W notce możemy też przeczytać, że aktualizacja będzie dość masywna i przez to na urządzeniach z ograniczoną ilością miejsca na dysku mogą pojawić się problemy z instalacją aktualizacji. Ponadto, komputery z niekompatybilnymi sterownikami audio (np. Dirac) lub nieaktualnymi sterownikami Easy Anti-Cheat czy Intel Smart Sound Technology nie otrzymają aktualizacji do czasu pojawienia się odpowiednich poprawek.



Aktualizacja 24H2 od początku wzbudza kontrowersje wśród społeczności testerów. Chodzi przede wszystkim o problemy z kompatybilnością sterowników oraz niektórych aplikacji i gier. Wiele ze zgłaszanych problemów, takich jak zamrażanie Pulpitu zdalnego czy błędy App Attach w Azure Virtual Desktop, zostało już naprawionych, ale niektóre aplikacje mogą być nadal narażone na tymczasowe usterki. A biorąc pod uwagę to, że jest to aktualizacja obowiązkowa większość użytkowników będzie zmuszonych ją zainstalować. Choćby dlatego, że mało kto wie, jak zablokować ten proces.





