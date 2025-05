Środa 21 maja 2025 Świetna cena na Xiaomi POCO F6! Tylko w Weekend Kodów Rabatowych

Autor: Adam | 22:33 Smartfon XIAOMI POCO F6 w wersji 12/512 GB to jedna z nowych propozycji dostępnych na rynku urządzeń mobilnych. Model ten łączy spory zapas pamięci operacyjnej z dużym ekranem AMOLED o odświeżaniu 120 Hz. Od 23 do 26 maja wraz z promocją Weekend kodów rabatowych jego cena wynosi jedynie 1479 zł z kodem rabatowym. Śpiesz się!



Dodatkowo bierze udział w promocji akcesorium za 1 zł. W ramach której możesz przy zakupie smartfona, laptopa lub PC wybrane akcesorium dostać za 1 zł – tylko z kodem K-4205. To świetna okazja! Koniecznie zajrzyj do Media Expert!



Smartfon POCO F6 12/512 GB to propozycja od marki Xiaomi skierowana do osób, które potrzebują sporej przestrzeni na dane oraz szybkiego działania systemu. Model dostępny jest w wersji z zieloną obudową, co wyróżnia go na tle popularnych czarnych lub srebrnych wariantów. Zastosowany wyświetlacz AMOLED ma przekątną 6,67 cala i oferuje odświeżanie 120 Hz, co wpływa na płynność wyświetlania treści. W rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli możesz liczyć na dobrą ostrość obrazu, co przydaje się podczas przeglądania zdjęć, filmów lub korzystania z aplikacji.







Urządzenie pracuje na ośmiordzeniowym procesorze Snapdragon 8s Gen 3, którego taktowanie sięga 3,0 GHz. W połączeniu z 12 GB RAM-u i 512 GB wbudowanej pamięci masowej daje to konfigurację, która pozwala obsługiwać wiele aplikacji jednocześnie oraz przechowywać dużą ilość plików.



Smartfon działa w oparciu o system Android 14 z nakładką HyperOS, co oznacza dostęp do aktualnych funkcji systemowych oraz możliwości personalizacji. Interfejs jest prosty i przejrzysty, a dzięki dużej ilości RAM-u urządzenie utrzymuje stabilne działanie również podczas bardziej wymagających zadań.



Model został wyposażony w dwa tylne aparaty – główny o rozdzielczości 50 Mpix oraz szerokokątny 8 Mpix. Przednia kamera ma 20 Mpix i została umieszczona centralnie w górnej części wyświetlacza. Telefon oferuje różne tryby fotograficzne, w tym tryb nocny, portretowy czy panorama. Nagrywanie wideo możliwe jest w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę, a także w 1080p przy 60 klatkach.



Akumulator o pojemności 5000 mAh obsługuje szybkie ładowanie 90 W. Producent deklaruje możliwość naładowania baterii do 100% w mniej niż 40 minut, co może być przydatne podczas intensywnego korzystania z urządzenia. W zestawie znajduje się odpowiedni zasilacz oraz kabel USB-C.



Obudowa POCO F6 ma klasę odporności IP64, co oznacza, że urządzenie jest chronione przed pyłem i zachlapaniami. Smartfon wyposażono w głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos oraz w technologię Bluetooth 5.4 i NFC. Na pokładzie znajdziemy również czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem oraz możliwość korzystania z dwóch kart SIM.



Obecnie smartfon w wersjach obudowy w kolorach zielonym i tytanowym od 23 maja 2025r. wraz z promocją Weekend kodów rabatowych dostępny jest w Media Expert w cenie 1479 zł z kodem. Produkt bierze udział w promocji akcesorium za 1 zł, w ramach której po dodaniu do koszyka smartfona oraz wybranego akcesorium i wpisaniu kodu promocyjnego K-4205, cena akcesorium zostanie obniżona do symbolicznej złotówki. Taka oferta z pewnością zainteresuje, które planują zakup telefonu wraz z dodatkiem – np. etui, szkłem ochronnym czy ładowarką.



Promocja dotyczy również wybranych laptopów i komputerów stacjonarnych. Szczegóły dostępne są na stronie Media Expert i warto się z nimi zapoznać przed finalizacją zamówienia.





- - - - -





Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.