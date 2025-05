Środa 21 maja 2025 Poznaj rower INDIANA E-Trekking 3.0 - elektryczne wsparcie w codziennej jeździe w świetnej cenie!

Autor: Adam | 07:05 Nie samym komputerem człowiek żyje - warto zadbać także o ruch na świeżym powietrzu. Jednym ze sposobów na aktywność może być jazda na rowerze, również tym elektrycznym. INDIANA E-Trekking 3.0 D18 to model wyposażony w silnik wspomagający pedałowanie oraz baterię o zasięgu do 90 km. Rowery tego typu mogą być użyteczne nie tylko w rekreacji, ale też podczas codziennych dojazdów do pracy czy szkoły. Obecnie dzięki akcji przeceny XXL w Media Expert cena modelu wynosi 4899 zł po wpisaniu kodu rabatowego XXL0905-290525 (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4999,99 zł). Dodatkowo rower objęty jest promocją 50% rabatu na kask Limar. Po dodaniu roweru i kasku do koszyka, cena kasku zostanie obniżona o połowę.



Elektryczne rowery trekkingowe stają się coraz popularniejszym wyborem wśród osób, które chcą połączyć wysiłek fizyczny z wygodą. Model INDIANA E-Trekking 3.0 D18 to konstrukcja oparta na aluminiowej ramie o rozmiarze 18 cali oraz kołach 28-calowych. Taka konfiguracja często uznawana jest za uniwersalną i może pasować użytkownikom o wzroście około 165–180 cm. Geometria ramy i osprzęt wskazują na przeznaczenie roweru do jazdy po ścieżkach rowerowych, drogach asfaltowych i ubitych trasach leśnych. Jednocześnie zamontowane błotniki, bagażnik oraz oświetlenie LED zwiększają funkcjonalność jednośladu w codziennym użytkowaniu.







Sercem roweru jest centralny silnik AKM o mocy 250 W, z momentem obrotowym wynoszącym 65 Nm. Umiejscowienie silnika w środkowej części ramy wpływa korzystnie na rozkład masy oraz stabilność jazdy. Jednostka napędowa wspomaga pedałowanie w zależności od wybranego trybu wspomagania. Do dyspozycji użytkownika oddano pięć poziomów mocy, które można zmieniać za pomocą wyświetlacza LCD na kierownicy. Wbudowany czujnik momentu obrotowego reaguje na siłę nacisku na pedały, dzięki czemu wspomaganie działa płynnie i proporcjonalnie.



Zasilanie zapewnia akumulator litowo-jonowy marki Greenway o pojemności 14 Ah i napięciu 36 V. Bateria zintegrowana jest z ramą, co zmniejsza ryzyko uszkodzeń i kradzieży. Producent deklaruje zasięg do 90 km na jednym ładowaniu, przy czym rzeczywisty wynik zależy od wielu czynników, takich jak masa rowerzysty, ukształtowanie terenu czy poziom wspomagania. Czas pełnego ładowania baterii wynosi około 6 godzin. Ładowarka znajduje się w zestawie.



Rower wyposażono w 8-biegowy napęd marki Shimano z przerzutką tylną Acera. Przełożenia dobrano w taki sposób, aby umożliwić wygodną jazdę zarówno na prostych odcinkach, jak i podczas lekkich podjazdów. Hamulce hydrauliczne tarczowe marki Tektro zapewniają precyzyjne dozowanie siły hamowania. To rozwiązanie często spotykane w rowerach średniej klasy, gdzie liczy się pewność działania w różnych warunkach pogodowych.



Komfort jazdy zwiększa amortyzowany widelec przedni Suntour NEX, który redukuje wstrząsy na nierównościach i sprawdza się podczas przejazdu przez kostkę brukową lub leśne ścieżki. Wspornik kierownicy ma możliwość regulacji, co pozwala dostosować pozycję ciała do własnych preferencji – bardziej pochyloną do sportowej jazdy lub wyprostowaną dla komfortu w mieście.



Rower INDIANA E-Trekking 3.0 waży około 25 kg, co jest typową wartością dla jednośladów elektrycznych z centralnym silnikiem i dużą baterią. W zestawie użytkownik otrzymuje także stopkę, dzwonek oraz oświetlenie zasilane z głównej baterii. Elementy te pozwalają korzystać z roweru zaraz po zakupie, bez potrzeby dokupowania podstawowych akcesoriów.



Obecnie dzięki akcji przeceny XXL w Media Expert model INDIANA E-Trekking 3.0 D18 dostępny jest w Media Expert za 4899 zł po użyciu kodu rabatowego **XXL0905-290525**. Cena przed obniżką, obowiązująca w ostatnich 30 dniach, wynosiła 4999,99 zł.



Warto również zwrócić uwagę na dodatkową promocję – 50% rabatu na kask Limar. Po dodaniu do koszyka roweru elektrycznego z serii Indiana oraz kasku objętego promocją, cena kasku zostaje automatycznie obniżona o połowę. Kaski Limar to produkty o zróżnicowanych konstrukcjach, w tym modele szosowe, miejskie i MTB. Warto zainteresować się tą promocją, jeśli chcesz zadbać o bezpieczeństwo podczas jazdy, a jednocześnie nie przepłacać za dodatkowe akcesoria.





Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





