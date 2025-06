Środa 28 maja 2025 Do sieci trafiło zdjęcie płytki PCB dla Radeona RX 9060 XT

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:29 Podczas niedawnej wizyty mediów w fabryce Gigabyte Nan-Ping, jeden z dziennikarzy HWCooling, Jan Olšan, dostrzegł płytkę PCB należącą (prawdopodobnie) do Radeona RX 9060 XT. Zrobione jej zdjęcia potwierdzają zarówno wygląd samej karty, jak i trzy złącza wyjściowe umieszczone w charakterystycznym miejscu. Z tego co wiadomo, to Gigabyte planuje wprowadzić kartę do sprzedaży 5 czerwca, a jej design zgadza się z oficjalnymi renderami AMD. Model Gaming OC z trzema wentylatorami wyróżnia się chłodzeniem znacznie wystającym poza PCB oraz specjalnym oknem przepływowym pod ostatnim wentylatorem.



W ofercie Gigabyte znajdą się wersje Gaming OC z 16 GB i 8 GB pamięci oraz flagowy model AORUS ELITE. Ich prezentacja ma nastąpić podczas targów Computex.



Specyfikacja Radeon RX 9060 XT obejmuje układ Navi 44, obsługę pamięci GDDR6 (8 GB lub 16 GB w zależności od wersji), trzy złącza wyjściowe DisplayPort/HDMI oraz zaawansowane chłodzenie z trzema wentylatorami. Karta jest skierowana do graczy oczekujących wysokiej wydajności w rozdzielczości 1440p oraz wsparcia dla najnowszych technologii AMD, takich jak FSR 3 i ray tracing.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.