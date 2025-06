Piątek 6 czerwca 2025 Poznaj Xiaomi Poco F6 12/512GB 5G - świetny smartfon dostępny teraz w promocji w Media Expert

Autor: Adam | 16:12 Właśnie ruszył Weekend Kodów Rabatowych w Media Expert! W ramach tej akcji obniżono ceny wielu produktów, w tym również nowoczesnych telefonów. Smartfon Xiaomi Poco F6 w wersji 12/512GB 5G jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: tytanowym i zielonym. Oba modele możesz kupić w promocyjnej cenie 1399 zł. Urządzenie wyposażono w ekran AMOLED 6,67 cala z odświeżaniem 120 Hz, co może zainteresować osoby ceniące płynność obrazu. Poco F6 działa na procesorze Snapdragon 8s Gen 3, a jego pamięć 512 GB pozwala na przechowywanie dużej ilości danych. Dodatkowo przy zakupie tego smartfona możesz skorzystać z promocji "Norton w cenie 29,99 zł". Wystarczy dodać do koszyka telefon oraz objęty promocją program Norton 360 Deluxe, a rabat naliczy się automatycznie.



Xiaomi Poco F6 to model, który zadebiutował jako kontynuacja jednej z popularniejszych linii smartfonów tej marki. Urządzenie dostępne jest w wersji z 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci masowej, co plasuje je w segmencie urządzeń o zwiększonej wydajności i pojemności. Sercem smartfona jest procesor Snapdragon 8s Gen 3. To jednostka, która według testów syntetycznych oferuje zadowalającą wydajność zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w bardziej wymagających zadaniach, jak gry czy edycja multimediów. Współpracuje ona z układem graficznym Adreno 735 i 12 GB pamięci RAM LPDDR5X, co przekłada się na sprawne działanie systemu oraz aplikacji. Smartfon działa na systemie Android 14 z nakładką HyperOS.







Ekran Poco F6 to 6,67-calowy panel AMOLED z rozdzielczością 2712 x 1220 pikseli i odświeżaniem 120 Hz. Taki zestaw parametrów sprawia, że obraz jest ostry, a przewijanie czy animacje systemowe zachowują płynność. Jasność szczytowa deklarowana przez producenta sięga 2400 nitów, co ułatwia korzystanie z urządzenia w intensywnym świetle dziennym. Ekran chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass Victus.



W kontekście fotografii Poco F6 wyposażony został w dwa główne aparaty: 50 MP z przysłoną f/1.59 oraz ultraszerokokątny 8 MP. Z przodu znajduje się aparat do selfie 20 MP. Główna matryca oferuje wsparcie dla stabilizacji optycznej, co przydaje się przy zdjęciach w ruchu oraz nagrywaniu wideo. Smartfon obsługuje rejestrowanie filmów w jakości 4K przy 60 kl./s.



Akumulator o pojemności 5000 mAh wspiera szybkie ładowanie 90 W, a ładowarka znajduje się w zestawie. Według deklaracji producenta, pełne naładowanie akumulatora możliwe jest w około 35 minut. Bateria powinna wystarczyć na cały dzień użytkowania, nawet przy intensywnym korzystaniu z internetu mobilnego 5G, multimediów i gier.



Urządzenie obsługuje dual SIM, oferuje czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem oraz system odblokowywania twarzą. Na pokładzie znajdziemy też Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 oraz port USB typu C. W zestawie nie ma gniazda słuchawkowego, co może być istotne dla osób korzystających z przewodowych akcesoriów audio.



W ramach akcji Weekend Kodów Rabatowych, która obowiązuje od 6 do 9 czerwca 2025 roku, model ten dostępny jest w obniżonej cenie 1399 zł. Oferta jest ograniczona czasowo i zależna od stanów magazynowych.



Dodatkowo produkt ten bierze udział w akcji "Norton w cenie 29,99 zł". W ramach promocji wystarczy dodać do koszyka objęty nią smartfon (jak Poco F6) oraz oprogramowanie Norton 360 Deluxe, aby cena programu została automatycznie obniżona do 29,99 zł. Jest to opcja dla użytkowników, którzy chcą zabezpieczyć swoje urządzenia przed zagrożeniami w sieci.



Xiaomi Poco F6 może zainteresować osoby poszukujące smartfona o dużej ilości pamięci, nowym procesorze, ekranie AMOLED i ładowaniu 90 W. Obecność dwóch wersji kolorystycznych – tytanowej i zielonej – pozwala na wybór wariantu dopasowanego do własnych preferencji estetycznych. Oferta w Media Expert łączy kilka elementów promocyjnych, co jest warte rozważenia przy podejmowaniu decyzji zakupowej.





Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





